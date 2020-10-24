Известный российский оппозиционер Алексей Навальный опроверг слова президента РФ Владимира Путина о личном содействии в деле его вывоза в ФРГ на лечение, назвав их стопроцентной ложью. В заявлении, выложенном в Instagram в пятницу, 23 марта, Навальный подчеркнул, что у него нет ограничений на выезд из России, поэтому для его отправки на лечение в Германию личная санкция Путина была не нужна.

"Про "ограничения на выезд" вообще смешно. 100% ложь. У меня есть загранпаспорт. Я выиграл Европейский суд по этому поводу. По сфабрикованному делу об "оскорблении ветерана" у меня пытались взять подписку о невыезде, но статья не предусматривает ограничения свободы. Подписку я давать отказался и, как вы знаете, свободно поехал в Новосибирск и Томск. Никто меня не ограничивал", - написал оппозиционер.

Накануне Владимир Путин заявил, что он лично попросил Генпрокуратуру не препятствовать вывозу Навального в Германию, несмотря на наличие у того ограничений на выезд из-за судебного следствия и уголовного дела.

"Путин - заказчик покушения"

По словам Алексея Навального, сказанное еще раз убеждает его, что именно Путин является заказчиком покушения на него. "Он запретил меня вывозить, чтобы скрыть следы химоружия. От него, а не от врачей, возникла "нетранспортабельность". Два месяца прошло, а до сих пор даже уголовного дела нет - это тоже личный приказ Путина. Как и любой преступник, он просто заметает следы", - написал оппозиционер.

В августе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не участвовал в каких-либо переговорах, касающихся перевозки Алексея Навального на лечение из Омска в Берлин. 22 октября Путин сообщил, что лично просил Генпрокуратуру выпустить Навального за границу. После этого Песков уточнил, что Путин решал с Генпрокуратурой вопрос о праве Навального на выезд за рубеж, но разрешение на отправку пациента в Берлин давали врачи.

Отравление Навального

Алексей Навальный был отравлен 20 августа, он потерял сознание на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера госпитализировали, а через два дня доставили для лечения в Берлин. Политик находился в искусственной коме 19 суток.

Эксперты спецлаборатории бундесвера, проведя по просьбе берлинской клиники "Шарите" токсикологический анализ проб, взятых у Навального, обнаружили в них следы нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Москва отрицает все обвинения в причастности к покушению на оппозиционера.