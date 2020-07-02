Навальный назвал итоги голосования по поправкам "фальшивкой"

Объявленные Центральной избирательной комиссией (ЦИК) результаты голосования по поправкам к конституции - "фальшивка и огромная ложь", заявил вечером в среду, 1 июля, Алексей Навальный. По его словам, эти итоги "не имеют ничего общего с мнением граждан России", голосование он называет "недействительным" и "незаконным".
"Путин проиграл это "голосование" до его начала. Ведь он отказался проводить настоящий референдум по всем правилам с наблюдателями. Потому что понимал: будут правила и процедура - проиграет", - написал Навальный в своем блоге. Оппозиционер призвал участвовать в "Умном голосовании" в сентябре и "если они снова украдут голоса, то идти на улицы и стоять, сколько сможем".
По данным ЦИК, 77,92% избирателей в России поддержали поправки к конституции, против высказались 21,27%. Обработаны 100% протоколов, явка составила 65%. Голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Движение "Голос" 30 июня выступило с заявлением по поводу досрочного голосования. По его данным, избирательные комиссии грубо превышали свои полномочия и занимались незаконной агитацией. Движение также заявило о многократном голосовании, вбросах и аномальной явке.
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