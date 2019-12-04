По данным Фонда борьбы с коррупцией, лайнер Светланы Медведевой принадлежал тому же офшору госбанка ВТБ, на который записан самолет ведущей канала "Россия 1" Наили Аскер-Заде.
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Жена премьер-министра России Дмитрия Медведева Светлана пользуется самолетом стоимостью 50 млн долларов. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) под названием "Еще одна девушка. Еще один самолет", обнародованном в среду, 4 декабря, всего через пару дней после публикации расследования ФБК о частном самолете ведущей канала "Россия 1" Наили Аскер-Заде стоимостью 60 млн долларов.

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В новом расследовании ФБК, основанного оппозиционером Алексеем Навальным, утверждается, что лайнер Светланы Медведевой Bombardier Global Express 5000 с бортовым номером М-SKSM до 28 декабря 2017 года принадлежал офшору госбанка ВТБ Tekser Management Limited - тому же, на который, по информации команды Навального, записан самолет Наили Аскер-Заде, подаренный ей банкиром Андреем Костиным, совмещающим должности президента и председателя правления банка ВТБ. Позднее самолет Медведевой переписали на офшор If Company Limited с Белиза.

"Госбанкиру так легко украсть самолет для своей любовницы может быть только в одном случае: если он по этой же схеме ворует самолеты и для более влиятельных людей. Ну, таких, про которых никто не будет задавать вопросы, потому что это уже вроде и не воровство, а дело государственной важности", - прокомментировали это "совпадение" сотрудники ФБК на сайте navalny.com.

Месячной зарплаты Медведева хватит на час эксплуатации самолета его жены

Проанализировав даты мероприятий с участием Светланы Медведевой в различных городах России и данные о перемещении лайнера Bombardier Global Express 5000 на сайте Planefinder, расследователи установили, что нередко именно в это время самолет совершал рейсы в эти города или приземлялся на ближайших к ним аэродромах. В Европу, по данным ФБК, этот лайнер только в 2019 году летал 39 раз.

Как указал в Twitter Борис Золотаревский, возглавлявший штаб Ивана Жданова во время выборов в Мосгордуму, месячной зарплаты Дмитрия Медведева (800 тысяч рублей) хватит на один час эксплуатации самолета Bombardier Global Express 5000. Сама же неработающая супруга российского премьера оплачивать свои перелеты не в состоянии, указывается в расследовании ФБК.

На своей странице в Twitter основатель ФБК Алексей Навальный призвал журналистов задать Дмитрию Медведеву вопрос о лайнере его супруги на пресс-конференции, которую премьер-министр РФ проведет 5 декабря.

Позже Навальный сообщил, что ему позвонила лично Маргарита Симоньян, возглавляющая телеканал RT, который некоторые эксперты считают прокремлевским, и пообещала, что журналисты телеканала зададут Медведеву вопрос о самолете. При этом Симоньян "даже уточнила, как их прапвильно сформулировать", указал Навальный.

Deutsche Welle

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