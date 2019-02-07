Как говорится в расследовании, опубликованном в блоге оппозиционера, квартира Чемезова находится на 12 и 13 этажах здания отеля Four Seasons, построенного на месте гостиницы "Москва" возле Красной площади, и состоит из двух помещений общей площадью 1434 квадратных метра, превосходя по этому показателю квартиру главы "Газпрома" Алексея Миллера.
"На самом деле в 2000-х годах историческую гостиницу "Москва", построенную при Сталине, полностью снесли. А на ее месте соорудили новую, почти в точности такую же. Снаружи она действительно очень похожа, но внутри многое поменялось. Например, к моему большому удивлению, самые шикарные помещения этого здания — это вовсе не гостиница. Гости столицы выше 8-го этажа не поднимаются. А все, что выше, — это квартиры. Самые элитные и самые дорогие квартиры, которые существуют в России", — пишет Навальный в своем блоге.
"Откуда у него пол-России", спросите вы? Ему Путин вручил. Распределение такое. Всю нефть он отдал своему другу Сечину. Весь газ он отдал своему другу Миллеру (ну и Ротенбергам). А все остальное, что там насоздавали в СССР и не успели приватизировать — всю оборонку, военную промышленность, заводы, станки, машиностроение, — отдали под управление Сергею Чемезову.
Он ничего в этом не понимает, но это неважно. Главное, что он вместе с Путиным жил в соседних квартирах еще в 80-х годах в ГДР. И вот теперь этот сосед руководит государственной корпорацией "Ростехнологии". Ростех — уникальное предприятие, другого такого монстра в мире не было и нет. В СССР такого не было. Под управление одного человека — Сергея Чемезова — было отдано 700(!) предприятий, на которых работают полмиллиона человек. Для сравнения, это больше чем Люксембург. Целое государство, которое состоит из сотен тысяч токарей, механиков, инженеров и наладчиков", — сообщает Навальный.
Что же касается стоимости этой квартиры, из окон которой открывается вид на Кремль, Красную площадь и Исторический музей, то ее в ФБК оценили по меньшей мере в 5 млрд рублей. Эта цифра была рассчитана на основе информации о продаже более скромной квартиры в здании гостиницы за 4,1 млрд рублей. С учетом отделки стоимость квартиры Чемезова должна быть еще выше.
В ходе расследования в ФБК выяснили, что квартира с видом на Кремль не указана в декларации о доходах и имуществе Сергея Чемезова. Она обнаружилась в декларации его жены — Екатерины Игнатовой в виде двух нежилых помещений площадью в 711 и 723 квадратных метра соответственно.
"Маскировка. Полезет такой сотрудник Ростеха смотреть на имущество начальства. Увидит нежилые помещения. Подумает: склады, наверное, какие-то или бараки. А это квартирка за пять миллиардов", — комментирует Навальный.
Оппозиционер напомнил, что Игнатова занимается бизнесом, а ее деятельность напрямую связана со структурами "Ростеха". Самой известной компанией Игнатовой является учрежденная в 2004 году компания КАТЕ, которая планировала производить автоматические коробки передач для машин "АвтоВАЗа" (значительная доля автопроизводителя принадлежит "Ростеху"). Компания Игнатовой нашла заказчика и создала коробку передач для лимузина проекта "Кортеж" (бренд Aurus), которым уже некоторое время пользуются президент Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев.
"Резюме. Ничего не получилось. Кроме квартиры за 5 миллиардов и еще бог знает какого количества денег на офшорных счетах. Это абсолютно российская история. Жена руководителя госкорпорации, стала бизнесменшей. Непонятно, чем занимается, все провалилось, но зарабатывает она с мужем в разы больше, чем, скажем, глава Apple или Microsoft", — подытожил Навальный.
Ранее в ФБК рассказывали, что сыну Чемезова и его бывшей жене принадлежат две соседние квартиры общей площадью 370 квадратных метров в доме в Шведском тупике в Москве. На Поварской улице Чемезову и его Екатерине Игнатовой принадлежат две квартиры общей площадью 645 квадратных метров. Кроме того, у сына Чемезова есть квартира на улице Воронцово поле площадью 342 квадратных метра и дача на Рублевке, которую в ФБК оценили в 400 млн рублей.
Сам Чемезов также имеет дачу, которая находится в поселке Акулинино. Площадь участка Чемезова составляет 6 гектаров, а главного дома с рыцарским залом и резным троном в нем — 1600 квадратных метров.
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