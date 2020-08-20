"Сегодня утром Навальный возвращался в Москву из Томска. В полете ему стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. У Алексея токсическое отравление. Сейчас мы на "скорой" едем в больницу", - написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в "Твиттере".

Минздрав Омской области подтвердил, что самолет авиакомпании S7 совершил экстренную посадку, машиной скорой помощи Навального доставили в одну из больниц города, он в реанимации.

Навальному стало плохо почти сразу после взлета, рассказала Ярмыш Би-би-си.

"Он об этом сказал, потом попросил салфетку вытереть лоб, потом сказал, что ему все же нужно отойти. Пошел в хвостовую часть, там потерял сознание, - сказала она Би-би-си. - Бортпроводники нашли фельдшера на борту, она пыталась оказать первую помощь. Решили экстренно садиться в ближайшем городе, Омске. "Скорую" вызвали из самолета. Между чаем и посадкой прошло много времени, часа полтора, потому что не сразу получилось сесть".

Навальный был доставлен в больницу скорой помощи. Он находится в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на главврача больницы Александра Мураховского.

Алексей по-прежнему без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В больницу по нашему требованию вызвали полицию — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 20, 2020

В интервью радио "Эхо Москвы" Ярмыш сказала, что Навальный без сознания. По другим данным, он приходил в сознание. Навальный пришел в сознание, но с трудом разговаривает и передвигается, сообщал портал "Омск онлайн".

В разговоре с Би-би-си Ярмыш сказала, что Навальный на данную секунду находится без сознания.

По словам пресс-секретаря политика, Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). "В больницу по нашему требованию вызвали полицию", - пишет она "Твитере".

Предварительный диагноз врачи пока не назвали, сейчас они делают анализы, сказала Ярмыш Би-би-си. Полиция уже приехала, "даем объяснения", добавила она. Помимо Ярмыш с Навальным был его помощник Илья Пахомов.

"Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай"

Ярмыш предположила, что это могло быть умышленное отравление. Она напомнила, что год назад у Навального уже было отравление, когда он находился под административным арестом в Москве.

"Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", - написала пресс-секретарь в "Твиттере".

В разговоре с "Эхо Москвы" Ярмыш уточнила, что утром в гостинице Навальный чувствовал себя хорошо. В аэропорту он пил черный чай.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади написал в "Твиттере", что юристы ФБК подают заявление по статье 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) и требуют расследования.

Расследовать инцидент будет транспортная полиция, потому что первичное сообщение о происшествии было зарегистрировано в аэропорту, пишут "Открытые медиа" по ссылкой на представителя омского областного управления МВД.

Навальный приехал в Томск перед выборами, которые проходят в России в единый день голосования в сентябре. Двое сотрудников местного штаба Навального баллотируются в городскую думу, отмечает издание.

Что было в прошлом году

28 июля 2019 года Навального доставили в 64-ю городскую больницу из изолятора временного содержания, где он отбывает административный арест за призыв к участию в несогласованной акции. У него был "острая аллергическая реакция, сильный отек лица и покраснение кожных покровов", говорила тогда Ярмыш.

Госпитализация Навального тогда продлилась 18,5 часов. Навальный обращался в Следственный комитет России с заявлением о преступлении в связи с отравлением. Он просил проверить сотрудников спецприемника №1 на предмет злоупотребления и превышения должностных полномочий, а также на халатность.

Главврач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев в прошлом году заявлял, что химико-токсикологическая лаборатория института не нашла отравляющих веществ в анализах Навального. Однако лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева заявила, что выводам экспертов НИИ доверять не стоит.

В апреле прошлого года в Уфе был госпитализирован и введен в медикаментозную кому писатель и журналист Дмитрий Быков. Позже он заявил, что причиной госпитализации было отравление

В 2015-м и 2017 году в больнице с симптомами отравления попадал координатор движения "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза младший. Его отец высказывал предположения, что сына отравили.