По оценке корреспондента «Медузы», находящегося на месте событий, на собрание, начавшееся с 1,5-часовым опозданием, пришли около тысячи человек, включая журналистов.

За выдвижение Навального проголосовали 746 человек, голосовавших против и воздержавшихся не было.

По российскому избирательному законодательству, кандидата, баллотирующегося на пост президента как самовыдвиженца, должна выдвинуть группа избирателей численностью не менее 500 человек.

На 24 декабря запланированы собрания инициативных групп по выдвижению Навального в 20 городах России. Во Владивостоке, Новосибирске и Красноярске на таких собраниях уже выдвинули кандидатуру Навального. В каждом из этих городов на собрания пришли более 500 человек.

ЦИК России неоднократно предупреждал, что Алексей Навальный не будет зарегистрирован в качестве кандидата из-за судимости. Политик считает такой запрет противоречащим Конституции.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.