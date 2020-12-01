"В связи с данными высказываниями 30 ноября начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)", - заявил собеседник агентства. Он не уточнил, о каком именно высказывании идет речь. В интервью от 27 апреля Навальный рассказывал о своей программе "5 шагов", один из пунктов которой предлагал в условиях пандемии и "нерабочих дней" выдать россиянам из резервного фонда по 20 тысяч рублей и по 10 тысяч рублей за ребенка.

"Говорят о том, что ведь власть планировала нечто подобное, но после того, как вы заявили об этом, власть никогда этого не сделает", - отметил в разговоре один из ведущих. "Я слышал такое мнение, - ответил Навальный. - Но знаете, если наша власть такова, что она ради того, чтобы не сделать мне что-то приятное, они хотят оставить голодными 60 миллионов человек, - такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственным образом". В ответ ведущий сделал ремарку, что Навальный не призывает, а просто рассуждает.

"Классно же звучит: российские власти начали проверку Навального на экстремизм за его требование обеспечить россиян материальной поддержкой во время пандемии. Кажется, абсурд? Нет, настоящая новость", - прокомментировала в своем Twitter пресс-секретарь Навального и ФБК Кира Ярмыш.

Сам оппозиционер заявил в Instagram, что не отказывается от своих слов. "А экстремизм - это когда один человек сидит у власти 20 лет и подделывает выборы, чтобы удержаться; все его друзья, родственники, коллеги и сослуживцы почему-то превратились в миллиардеров; четверть населения страны живет за чертой бедности; здравоохранение превратилось в такие руины, что люди умирают в коридорах больниц".

Алексей Навальный продолжает проходить реабилитацию в Германии после отравления боевым нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", чего российские власти не признают. Пока оппозиционер находился в коме и позже, после начала восстановительного периода, на политика и его соратников посыпались многомиллионные иски от бизнесмена Евгения Пригожина, чьи структуры неоднократно становились объектами расследований Фонда борьбы с коррупцией.

Один из последних исков был подан в конце октября из-за ролика на канале "Навальный LIVE", в котором политик Владимир Милов показал скриншот документа с приговором советского суда, назначившего Пригожину 12 лет лишения свободы в 1980-х годах.

В начале ноября в московском офисе ФБК и студии "Навальный LIVE" прошли обыски. Кроме того, продолжается арест счетов и имущества оппозиционера и его соратников по различным искам. Все эти действия властей заставили СМИ предположить, что Навального пытаются "вытолкнуть" в эмиграцию. Сам политик неоднократно говорил, что планирует вернуться в Россию.