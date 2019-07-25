Во время судебного заседания Навальный попросил отложить исполнение наказания, так как хотел присутствовать на встрече с избирателями кандидатов в Мосгордуму и на концерте Rammstein вечером 29 июля.

Политика задержали утром в среду у подъезда его дома, когда тот, по его словам, "вышел из дома побегать и купить жене цветов" - 24 июля у нее день рождения.

Навальный призывал ознакомиться с обращением независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые призывали в субботу, 27 июля, выйти на несогласованную акцию против отказа в регистрации.

На митинге 20 июля он предложил мэрии Москвы ультиматум: "Либо до следующей субботы регистрируют всех, либо в следующую субботу все собираются у мэрии Москвы".

"Это попытка политического шантажа", - оценил заявление Навального один из членов Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

В разговоре с изданием "Медиазона" Навальный подтвердил, что обвинение основано на его выступлении на митинге 20 июля и на посте в "Фейсбуке" на ту же тему.

Я: полиция пишет о том, что я призывал на митинг, а в качестве доказательств прилагает видео, где проводится мой досмотр в отделе. Судья: всё нормально, ухожу на решение. — Alexey Navalny (@navalny) July 24, 2019



По аналогичному протоколу об административном правонарушении задержали и координатора московского штаба Навального - Олега Степанова.

На прошлой неделе отказы в регистрации получили оппозиционные кандидаты: соратники Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Часть их подписей была забракована избирательной комиссией, так как, по ее мнению, они принадлежали несуществующим или умершим людям. Оппозиционеры же уверены в том, что им отказали в регистрации незаконно, а большой процент брака в подписях объясняют тем, что проверяющие могли намеренно вводить данные подписавших с ошибками.

Акции против недопуска к выборам независимых кандидатов прошли 14 июля в Новопушкинском сквере, 15-16 июля на Трубной площади и 20 июля - на проспекте Сахарова. В последнем случае митинг был санкционирован властями.