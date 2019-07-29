Нашли голой в чемодане: в Москве убили блогершу

Этой версии придерживается и последний возлюбленный убитой, которого накануне допросили следователи. По некоторым данным, мотивом кровавой расправы могла стать ревность. Недавно Екатерина вернулась из Греции и планировала отправиться в новое путешествие — в Голландию со своим ухажером. При этом Екатерина поддерживала отношения со своим бывшим парнем.
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До Нового года остаются считанные часы, а это значит, что самое время подводить итоги. Для меня 2017 год стал не только годом путешествий, но и годом перемен и переосмысления. Смело могу сказать, что я стала взрослее и серьёзнее (хотя как говорят мои близкие, что куда уж больше 😅). Я по-новому взглянула на многие вещи, события и людей. Пересмотрела своё к ним отношение и лишний раз убедилась, что я на правильном пути и рядом только лучшие 💪🏼 Хотя мне и не удалось достигнуть некоторых задуманных целей в этом году, но это только лишний раз доказывает, что всему своё время, место и подходящий момент 🙌🏼 В новом 2018 году хочу пожелать вам всем крепкого здоровья, счастья и успехов во всём! Пусть всё задуманное сбудется-главное это умение правильно расставлять приоритеты и отличать главное от второстепенного. Цените всё, что имеете и не забывайте стремиться к большему. Всех целую, обнимаю 💋 P.S. Кстати, собачки, 🐶 а ведь это именно наш год! Так что мы просто обязаны зажечь по полной! 😅💪🏽💥🔝
Девушка о своей личной жизни не распространялась, несмотря на то что активно вела блог в соцсетях. Если она и выставляла совместные с мужчинами фото, то, как правило, на них не было видно лица ухажера.
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Помните в начале двухтысячных стали появляться такие любовные романы в мягком переплёте, с названиями типа : «Цунами неумолимой страсти», «Дикие сердца» или «Триумф экстаза» 😅 Кстати, были очень даже популярны среди домохозяек. Так вот, эта фотография ну очень напомнила мне обложку одного из таких романчиков. 😆 Пусть будет тут, а название придумайте сами 🤪 #venice#venezia#itali#travelinvenice#travelling#travellife#travelblogger#beauty#beautifulgirl#gondolagondola#veniceitaly#venicecarnival#travelstory#travelaroundtheworld #travelawesome#venicecanals#travelstory#beautiful#italiangirl#selfie#Kati_travels
Тело девушки вечером 27 июля нашел хозяин квартиры на улице Пырьева, которую Екатерина снимала около двух лет. С мужчиной связались обеспокоенные родители — последний раз они созванивались с дочерью в пятницу, после этого она перестала выходить на связь. Арендодатель приехал в квартиру и нашел обнаженное тело девушки, частично спрятанное в чемодане. По информации РЕН ТВ, у девушки было перерезано горло, на теле были множественные колото-резаные ранения.
Знакомая Екатерины в беседе с журналистом РЕН ТВ рассказала, что у девушки могли быть завистники. По словам собеседницы, ей в соцсетях некоторое время назад прислали откровенные фото Екатерины. Автор сообщений утверждал, что девушка на фото якобы работает в эскорте.
"Она (Екатерина. — Прим. ред.) писала, что кому-то не дает покоя ее личная жизнь. Явно кому-то она очень не нравилась", — рассказала знакомая погибшей.
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Сладких снов, мои хорошие 💫🌛✨
В окружении девушки отмечают, что в последнее время она сильно изменилась: носила брендовые вещи, ходила в дорогие столичные рестораны, часто ездила за границу. Известно, что Екатерина окончила медуниверситет и проходила ординатуру на кафедре дерматовенерологии. Она рассказывала в Instagram, что ей нравится учиться. Также в своем блоге она делилась фотографиями из путешествий.
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