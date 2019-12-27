Численность населения в России к 2036 году может сократиться с нынешних 146,8 млн до 142,9 млн, то есть почти на 3,9 млн человек. Об этом свидетельствует усредненный вариант демографического прогноза, который приводит в четверг, 26 декабря, Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Всего статистическая служба опубликовала три прогноза: средний, низкий и высокий. Во всех трех случаях в РФ в ближайшие 17 лет будет сохраняться естественная убыль населения - превышение числа умерших над числом родившихся.

В первых двух вариантах его не удастся скомпенсировать даже за счет миграционного прироста, в третьем все же получится добиться слабой положительной динамики - прирост на 2035 год составит около 365,5 тыс. человек.

Хуже чем в Нигерии?

При пессимистическом сценарии через 16 лет население РФ сократится до 135,2 млн человек и будет меньше, чем, к примеру, в Нигерии, которая, в соответствии с прогнозами Бюро переписи населения США, за этот же период перешагнет порог в 300 миллионов. Миграционный прирост в России при этом не будет превышать 15,7 тыс. человек в год.

При среднем раскладе численность будет составлять около 143,1 млн, при этом за счет миграции компенсировать убыль удастся примерно наполовину. Эти данные ниже, чем у Бангладеш, которая, в соответствии с американским правительственным агентством, к 2030 году достигнет отметки в 178,9 млн человек.

В оптимистическом варианте в Россию в 2035 году въедет 386,8 тыс. мигрантов. Это позволит удержать население на отметке в 149,7 млн человек.

Продолжительность жизни - около 79 лет

Средняя продолжительность жизни при низком прогнозе составит 75,4 года, при среднем - 79,1 года. В самом благоприятном случае - 81,7 года.

Основная причина убыли населения - медленные темпы снижения смертности. Кроме того, в репродуктивный возраст вступило малочисленное поколение женщин, появившихся на свет в 1990-х годах. Спад является отголоском демографической "ямы", обусловленной потерями в годы Второй мировой войны.

В 2018 году население России впервые за десять лет уменьшилось на 96,4 тыс. человек.