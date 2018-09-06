Россия отказалась обменять своих граждан, осужденных в Украине, на украинских политзаключенных в российских тюрьмах, сообщила по результатам работы Трехсторонней контактной группы в Минске представительница Украины на минских переговорах, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
© DELFI / Tomas Vinickas

"Заблокирован процесс освобождения заложников. Представители России в гуманитарной подгруппе ответили отказом забрать граждан России из украинских тюрем в обмен на наших политзаключенных, заявив, что "Россия не имеет отношения к конфликту и нас там нет", - написала Геращенко на страничке в Facebook.

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По ее словам, это означает, что "Родина официально бросила россиян в украинских тюрьмах".

Она заверила, что Украина будет продолжать апеллировать и к России, и к миру, что ни одна страна не имеет права отказываться от своих граждан, сообщает "Крым.Реалии".

В среду также сообщалось, что Комиссия по вопросам помилования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа РФ отказалась рассматривать обращение матери самого известного украинского политзаключенного - режиссера Олега Сенцова. Его мать просит российские власти помиловать сына, который отбывает наказание в колонии в ЯНАО и уже 115-день держит голодовку с политическими требованиями.

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Олега Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По этому же делу был осужден активист Александр Кольченко, которому дали 10 лет тюрьмы.

Сенцова и Кольченко обвинили в том, что весной 2014 года, вскоре после присоединения Крыма к России, они организовали поджоги офисов организации "Русская община Крыма" и офиса "Единой России" в Симферополе. Кроме того, Сенцов и другие подозреваемые якобы готовились взорвать памятник Ленину.

Сами осужденные считают дело против них политическим, а доказательства - сфальсифицированными следствием. Кроме того, Сенцов утверждал, что его после ареста избивали и пытали сотрудники ФСБ, добиваясь признательных показаний. В суде ключевой свидетель обвинения отказался от своих показаний и тоже признался, что его подвергли пыткам.

После присоединения Крыма Сенцову автоматически присвоили российское гражданство - на этом основании ранее российские власти отказывались передать режиссера Киеву. Сам Сенцов российский паспорт не получал. "У него один только паспорт, украинский ", - говорила его двоюродная сестра Наталья Каплан.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии строгого режима "Белый медведь" в Лабытнанги, требуя освобождения 64 украинских политзаключенных, отбывающих наказание в РФ. Хотя состояние Сенцова ухудшается с каждым днем, он неоднократно заявлял, что будет держать голодовку "до конца".

NEWSru.com
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