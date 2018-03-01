Традиционно текст послания Путина разбит на несколько приблизительно равных частей: инфраструктура, человеческий капитал, коррупция, международная повестка. Однако в этот раз пропорции сильно сместились.

Послание президент зачитывает ежегодно, обязанность оглашать его прописана в Конституции. Однако в 2017 году Путин эту обязанность пропустил, и администрация президента перенесла послание на 1 марта. Текст он зачитал не в Кремле, как обычно, а в Манеже, где собрались не только депутаты, сенаторы и чиновники, но и общественные деятели, доверенные лица и другие. Чиновники и эксперты анонсировали, что на этот раз он расскажет свой план развития страны на новый президентский срок.

Чуть меньше половины времени, которое Путин зачитывал послание, он посвятил теме противостояния с США и новому вооружению. Послание он начал зачитывать в полдень и закончил в 14 часов по Москву. Рассказывать про противостояние с США и показывать оружие он начал уже в 13:12.

США в одностороннем порядке вышли из договора о ПРО. Наряду с договором СНВ данное соглашение гарантировало безопасность в плане применения ядерного оружия, сетовал президент. "Мы долго уговаривали американцев не разрушать договор о ПРО. Все тщетно", - сокрушался Путин. Он заявил, что несмотря на все переговоры и предупреждения России, США продолжали укреплять систему ПРО и наращивать ядерный потенциал.

"А что же сделали мы кроме протестов и предупреждений? Чем ответила на этот вызов Россия? - задал вопрос президент. - А вот что!"

После этого на экранах, специально установленных для оглашения послания, Путин начал по очереди демонстрировать новейшие разработки российского вооружения.

Во-первых, он рассказал об испытаниях нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой - "Сармат". Видео испытаний сопровождались компьютерной графикой, демонстрирующей маршрут полета ракеты.

На выступлении Владимира Путина продемонстрировали видео испытаний новейшей баллистической ракеты "Сармат" pic.twitter.com/SdqIOiVpEZ

— Вежливые люди (@vezhlivo) March 1, 2018

На инфографике ракета совершала своеобразный маршрут.

"Никакие системы ПРО нам теперь не помеха", - сказал Путин.

Путин также рассказал об успешных испытаниях новейшего типа оружия с энергетической ядерной установкой. По словам главы государства, продемонстрирован обход рубежей обороны.

"Поскольку дальность не ограничена, она может сколько угодно маневрировать", - заявил Путин.

Еще одна презентация касалась разработки новейшей энергетической установки.

«Как вы понимаете, ничего подобного в мире ни к кого нет»: Вот так, покашливая, Путин отправил в корзину всю систему ПРО и не только ее pic.twitter.com/HB9mPLDnFh

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 1, 2018

У России также есть сверхзвуковое оружие. Обладание подобного рода вооружением очень важно, оно "идеально" и практически неуязвимо, его хотят себе все западные страны. "У России такое оружие есть", - сказал Путин.

Путин рассказал и о новой системе "Кинжал".

Наконец, одна из последних презентаций на послании - оружие для маневра в верхних слоях атмосферы. "Оно будет практически неуязвимым, а скорость будет гиперзвуковой, объяснял президент. "Оно будет как метеорит", — заявил Путин и показал еще одно видео. Оружие пока назвали "Авангард".

"Нас никто не слушал. Послушайте сейчас", - закончил Путин демонстрацию новейших разработок под бурные аплодисменты. Он поблагодарил всех разработчиков. "Все они и есть настоящие герои нашего времени", - сказал он.

"Надеюсь, что все, что было сказано сейчас, отрезвит потенциального агрессора", - сказал Путин, не уточнив, кто именно является агрессором. Однако большую часть своего выступления он посвятил США.