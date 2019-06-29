В субботу в Осаке на завершающей пресс-конференции по итогам саммита "Большой двадцатки" президент Путин отметил, что, по его мнению, Элтон Джон заблуждается в том, что в России есть проблема с правами представителей ЛГБТ-сообщества.
Он сделал это заявление в ответ на открытое обращение в свой адрес, которое сэр Элтон Джон в пятницу опубликовал в своих аккаунтах в социальных сетях, в частности в "Инстаграме".
Вот как развивалась эта полемика.
27 июня президент Путиндал развернутое интервью британской газете Financial Times (цитаты на русском языке с официального сайта Кремля), в котором, рассуждая о либеральных ценностях, сказал, что "сама эта идея себя изжила, и она вступила в противоречие с интересами подавляющего большинства населения".
О правах ЛГБТ Путин сказал следующее:
"Потом традиционные ценности. Я не хочу никого обидеть, понимаете, нас и так делают гомофобами и так далее. А мы ничего не имеем против людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Дай бог здоровья, пусть живут так, как считают нужным. Но некоторые вещи для нас кажутся избыточными.
Что касается детей, напридумывали, я не знаю, там пять полов уже или шесть полов. Я даже не могу их воспроизвести, я не знаю, что это такое. Хотя пускай всем будет хорошо, мы ничего против никого не имеем. Но нельзя за этим забывать и культуру, и традиции, и традиционные устои семей, которыми живут миллионы людей коренного населения".
(Представление о том, что на Западе "напридумывали шесть полов", звучит в выступлениях прокремлевских деятелей не впервые. В январе вице-спикер Государственной думы Петр Толстой также говорил о том, что в требованиях ПАСЕ о составе российской делегации фигуровало наличие в ней представителей шести полов. Позже он признал, что неправильно понял регламент организации, однако и из последующих его рассуждений не вытекало, что теперь он понимает их правильно).
28 июня Элтон Джон выложил в "Инстаграм" обращение к Путину.
"Я очень огорчился, прочитав ваше недавнее интервью Financial Times. Я категорически не согласен с вашей позицией о том, что проведение политики, которая признает мультикультурное и сексуальное многообразие, устарело для нашего общества. Я нахожу двуличным ваше заявление о том, что вы хотите, чтобы у людей ЛГБТ "все было хорошо", и что "мы ничего против никого не имеем".
И в то же время российские прокатчики решили сильно отцензурировать мой фильм "Рокетмен", убрав все упоминания о том, что я нашел свое счастье с Дэвидом [Фёрнишем, супругом сэра Элтона], с которым мы вместе уже 25 лет и воспитываем двоих прекрасных сыновей. Это в моем понимании - лицемерие.
Я очень горжусь тем, что живу в той части мира, где наши правительства эволюционировали настолько, что признали универсальное право каждого человека любить того, кого ему хочется. И я по-настоящему благодарен за достигнутый прогресс в нашей правительственной политике, который позволил и юридически закрепил мой брак с Дэвидом. Это принесло нам обоим небывалое счастье и благополучие".
Из нового байопика "Рокетмен" для российского проката вырезали несколько сцен общим хронометражем в пять минут, в частности, постельную сцену, где молодой Элтон занимается сексом со своим менеджером Джоном Райдом (в фильме их роли сыграли Тэрон Эджертон и Ричард Мэдден), а также появляющийся на титрах слайд с фотографией Элтона Джона с супругом, на котором сообщается, что "Элтон Джон нашёл свою настоящую любовь - Дэвида Фёрниша, с которым они живут вместе уже 15 лет, вступили в брак и воспитывают двух детей".
Компания-прокатчик заявила, что фильм был отредактирован в соответствии с российским законодательством.
29 июня, находясь на саммите "большой двадцатки" в японской Осаке, Путин ответил на вопрос журналистов об упреках в его адрес со стороны Элтона Джона:
Я его очень уважаю, он гениальный музыкант, на самом деле он же ездит к нам, причем мы с удовольствием его все слушаем, но я думаю, что он заблуждается.
Я здесь ничего не передернул. У нас действительно очень ровное отношение к представителям ЛГБТ-сообщества. Реально - спокойное, абсолютно не предвзятое. У нас есть закон, за который нас все шпыняют, - это закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних.
Давайте дадим человеку вырасти, стать взрослым, а потом решить, кто он такой. Оставьте детей в покое. Я уже говорил в интервью - пять или шесть полов уже напридумали - трансформеры, транс... еще что-то там, я уже даже не понимаю, что это такое.
Эта часть общества достаточно агрессивно навязывает свою точку зрению подавляющему большинству.
Надо быть более лояльными друг к другу, более открытыми и транспарентными. Ничего я здесь не сказал необычного. Надо уважать всех - это правда. Но нельзя силовым методом навязывать свою точку зрения".
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