Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрит ходатайство следствия об аресте подозреваемого в понедельник, 11 ноября. Соколову оформили явку с повинной. После избрания меры пресечения Соколову назначат судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на юристов, близких к адвокатской коллегии "Почуев, Зельгин и партнеры", заключившей соглашение с подозреваемым, в настоящее время идет тщательное изучение образа жизни 24-летней убитой Ещенко. Адвокаты надеются минимизировать наказание для Соколова, добившись переквалификации дела со ст. 105 УК РФ ("Убийство") на ст. 107 ("Убийство в состоянии аффекта), представив суду свой "портрет" Анастасии Ещенко, которая якобы изводила ревностью своего сожителя. Правда, добиваться невменяемости Соколова и его принудительного лечения в планы защиты не входит.

Адвокаты доцента рассчитывает на позицию пленума Верховного суда, который в 1999 год вынес постановление "О судебной практике по делам об убийстве". По 107-й, "аффективной", статье, допускается квалифицировать убийство со смягчающими обстоятельствами, под которые подпадают ссора, ревность, месть, зависть. Чтобы доказать длительную психотравмирующую ситуацию, которая предшествовала стрельбе в квартире Соколова, необходимо "аморальное поведение потерпевшей". Если защита доцента выберет такую тактику, то дело не обойдется без обстоятельств, очерняющих репутацию Анастасии Ещенко, отмечает "Фонтанка".

Напомним, ст. 107 УК ("Убийство, совершенное в состоянии аффекта") предусматривает исправительные работы, ограничение свободы или лишение свободы до трех лет. Если же статья останется прежней (ст.105 "Убийство"), то пожизненный срок Соколову все равно не грозит, если экспертиза докажет посмертное расчленение тела Анастасии.

Основной адвокат Олега Соколова Александр Почуев уже заявил СМИ, что его подзащитный до сих пор находится в шоковом состоянии. Именно Почуев первым употребил слово "аффект" в отношении доцента истфака СПбГУ. Сам Соколов уже признал факт убийства, но от объяснения мотивов преступления отказался, пользуясь 51-й статьей Конституции.

Обнародовано ВИДЕО: доцент Соколов выбрасывает части тела возлюбленной в Мойку

Накануне были обнародованы фрагменты видеозаписи, сделанной уличной камерой наблюдения на набережной реки Мойки в ночь с пятницы на субботу. На них видно, как преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета историк Олег Соколов выходит из своего дома N82 с большим светлым мешком или пакетом, в котором лежат ноги аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, ранее отпиленные им от туловища.

Перейдя улицу и подойдя к ограде набережной, Соколов сперва кладет пакет на землю у своих ног и ждет, пока мимо пройдет случайный ночной прохожий. Убедившись, что больше вокруг никого нет, доцент хватает мешок и, размахнувшись, бросает его в воду, сообщает телеканал "78". Затем он быстрыми шагами удаляется обратно к своему дому и скрывается из виду.

На другом видео Соколов выбрасывает в Мойку еще два пакета - один большой и светлый, второй - черный, поменьше. После этого он какое-то время стоит, вглядываясь в воду, а затем уходит, но на этот раз другим маршрутом. При этом заметно, что его шатает - вероятно, к тому моменту он был уже изрядно пьян, так как по признанию самого Соколова, в процессе расчленения трупа он испытывал приступы дурноты и выпивал, чтобы погасить их.

В третий раз, бросив в воду рюкзак с руками, Соколов поскользнулся и упал в реку вслед за своей поклажей. На следующее утро его выловили и отправили в больницу с переохлаждением, а содержимое рюкзака стало поводом для расследования.

В квартире Соколова была найдена голова погибшей аспирантки. В Мойке водолазы долго искали остальные части ее тела. В субботу они обнаружили на дне череп другого человека, чью личность еще предстоит установить.

По версии следствия, Соколов застрелил Ещенко из обреза 7 ноября, по предварительным данным, во время ссоры. Спустя сутки, он расчленил ее тело на несколько частей и трижды ходил на Мойку с пакетами, в которых лежали останки возлюбленной.

Первая жена преподавателя СПбГУ Соколова погибла при невыясненных обстоятельствах

Первая жена преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, погибла при невыясненных обстоятельствах.

Как рассказал в интервью газете "Московский комсомолец" историк Евгений Понасенков, со своей первой супругой Соколов познакомился в школе, где преподавал.

Историк сообщил, что год назад призвал декана факультета и ректора вуза уволить Соколова из университета, поскольку тот якобы опасен. "Тогда же зачитал заявление другой девушки, которую Соколов истязал на съемной квартире. Университет, как и полиция, проигнорировал мои сообщения", - сказал Понасенков.

"В институте объяснили: мол, гражданское общество не имеет права вмешиваться в личные дела людей. Это круговая порука, Соколова никто не трогал. Насколько мне известно, первая жена доцента погибла при невыясненных обстоятельствах. Он познакомился с ней в школе, где преподавал. Об этом я тоже говорил в обращении, но меня никто не послушал", - утверждает историк.

По словам Понасенкова, Соколов на днях проиграл ему в суде дело о плагиате в научных трудах. "Перенервничал сильно. А потом пошел и выместил свое зло на любовнице", - предположил историк.