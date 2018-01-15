"Между двумя несовершеннолетними, один из которых является учащимся, второй — бывшим учеником школы, произошел конфликт с применением ножей. Резаные раны получили 11 несовершеннолетних и один учитель", — сообщили в ГУМВД.

Издание уточняет, что инцидент произошел утром 15 января в пермской школе N127. О нападении сообщил в соцсетях руководитель департамента информационной политики администрации Перми Андрей Каменских. "От директора школы N 127 поступило сообщение о происшествии в учебном учреждении. По непроверенной информации речь идет о нападении двух мужчин в масках на учащихся школы. Глава города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова экстренно выехали в школу", — написал он.

Как сообщили в управлении МВД по Пермскому краю, драка произошла между бывшим и нынешним учениками школы. При этом один из них ранее состоял на учете в психоневрологическом диспансере, кто именно, в ведомстве не уточнили.

Один из зачинщиков драки с поножовщиной в пермской школе вел себя неадекватно и наносил себе увечья, рассказали порталу "59.ru" продавцы торгового центра, куда пришли за помощью очевидцы нападения.

По словам собеседников издания, к ним прибежало 12-13 детей. Они рассказали, что драку устроили подростки лет 16. Сначала они ранили учителя и напали на других учеников, затем один из зачинщиков драки начал себя резать.

Источники сайта в правоохранительных органах сообщили, что им поступила информация о драке между двумя детьми. По информации источника 59.ru в правительстве региона, в результате инцидента ножевые ранения получили восемь детей. Несколько учеников убежали в расположенный неподалеку торговый центр, там же их и осмотрели врачи, отметили в минздраве.

После инцидента занятия в школе были прекращены. На место происшествия прибыли полиция, пожарные и скорая помощь. По данным министерства территориальной безопасности края, всего в школе во время инцидента находились 743 человека — 698 детей и 45 взрослых.

Позже стало известно, что резня в пермской школе началась после драки двух подростков на ножах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление Следственного комитета. Дерущихся попытались разнять преподаватели и другие школьники. В результате учащимся и педагогу причинены ножевые ранения. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц.

Как сообщает министерство здравоохранения Пермского края, двое пострадавших — учительница и 16-летний подросток — были ранены в шею и находятся в тяжелом состоянии. Остальные пострадавшие получили незначительные поверхностные травмы, они направлены на осмотр в Детскую краевую клиническую больницу.