Специалисты ведут работы только в левой части завалов, так как это связано с соблюдением техники безопасности - верхние этажи угрожают обвалиться, поэтому спасатели не рискуют.

Всего с начала поисково-спасательной операции в Магнитогорске были обнаружены 28 человек, сообщает ТАСС. Среди всех удалось спасти лишь шестерых, включая двух детей. Состояние всех госпитализированных медики оценивают как тяжелое, но стабильное. Одного из них - 10-месячного Ваню Фокина, который 30 часов провел под завалами, срочно отправили в Москву с закрытой черепно-мозговой травмой, внутренними повреждениями, переломами, обморожениями конечностей и общим переохлаждением.

Тело девочки, которую спасатели обнаружили утром 2 января, пока не опознано. Ей на вид около 3 лет. "Только после проведенных экспертиз мы сможем уже о чем-то говорить", - сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина. Она добавила, что судьба еще пятерых детей остается неизвестной. "По предварительным данным, как минимум еще 5 детей могут гипотетически оставаться под завалами. Мы официально используем формулировку, что судьба этих детей нам пока не известна, никаких подробностей не даем, чтобы не вызывать излишние вопросы", - пояснила Буторина.

Как рассказал "Интерфаксу" один из спасателей, ситуация на месте постоянно меняется, и в зависимости от этого приходится разбирать завалы разными способами - с помощью спецтехники или вручную. "Здесь столько конструкций, которые могут рухнуть, поэтому угроза будет всегда... Все это решается по ходу, для этого существует целый ряд специалистов, которые все это оценивают", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Ранее сегодня жителей 5, 6 и 8 подъездов взорванного дома на полчаса пустили в квартиры, чтобы они смогли взять свои вещи. А решение о возможности проживания в этих подъездах будет принято позже после обследования всех конструкций.

На счет для помощи семьям погибших и пострадавшим уже поступило порядка 6,6 млн рублей, объявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. "Мы будем отчитываться обо всех расходах с этого счета, отчет будет публичный", - сказал глава региона.

Имена опознанных погибших

К этому моменту опознаны 19 из 22 найденных погибших при взрыве дома в Магнитогорске, сообщили ТАСС в управлении социальной защиты администрации города.

Издание 74.ru приводит список из 11 имен опознанных погибших:

Анисимова Ольга Никитична

Антропова Клавдия Николаевна 4.11.1932 г.р.

Антилова Татьяна 29.08.1986 г.р

Антилов Виктор 9.12.1989 г.р.

Антилова Ульяна 1 г. и 8 мес.

Воронцов Виктор 1976 г.р.

Дружкина Раиса Васильевна

Крамаренко Милана Игоревна, 2017 г.р.

Кремлев Андрей Геннадьевич

Кремлева Елена Александровна

Овчинникова Галина Ефимовна 14.06.1949 г.р.

Ранее на сайте администрация Магнитогорска и МЧС по Челябинской области был опубликован возможный список пропавших без вести граждан, которые могли находиться в доме 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске в момент его частичного обрушения. Этот список постоянно обновляется - из него вычеркивают тех, чьи тела были извлечены из-под завалов, а также имена людей, нынешнее местонахождение которых было подтверждено. На данный момент, по данным МЧС, остается неизвестной судьба 20 человек.

Первые похороны погибших пройдут 4 января, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации. Будут похоронены те погибшие, чьи личности уже официально установлены.

Власти опровергают версию теракта и связь взрыва дома со взрывом маршрутки

Обрушение подъезда дома в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. По официальной версии, речь идет о взрыве бытового газа, однако местные издания накануне вечером сообщили, что это мог быть теракт. Обрушение многоэтажки связали с последующим взрывом автомобиля "Газель", в котором погибли три человека.

Как сообщили источники в силовых структурах, на третьем этаже во взорванном подъезде дома 164 по проспекту Карла Маркса перед Новым годом снял квартиру некий выходец из Средней Азии. Он хранил там взрывчатку и планировал совершить теракт, предположительно в торговом центре. По версии местных СМИ, взрыв в дом был связан со взрывом автомобиля "Газель", который сгорел в ту же ночь. В этом машине якобы были трое предполагаемых террористов. Была проведена спецоперация по их захвату, но преступники стали отстреливаться. В перестрелке взорвались газовые баллоны, которыми была оснащена "Газель", а один подозреваемый сумел скрыться.

В Сети появилось и видео горящей маршрутки, на котором слышна стрельба, взрывы и вновь стрельба. Сообщалось, что силовики подозревали, что взрыв 31 декабря также мог быть делом рук террористов.

Однако официальные власти опровергают наличие какой-либо связи между взрывом дома и взрывом "Газели". Челябинский губернатор Борис Дубровский назвал это слухом. "Дождитесь формального комментария и не распространяйте слухи, пожалуйста... Не верьте этим слухам. Это череда обстоятельств, которые внешне выглядят, как связывают их блогеры всякие, а все вообще по-другому. Традиционно все по-другому. Мы сейчас сосредоточены на том, чтобы помочь людям, которые пострадали в этой трагедии", - сказал он, отвечая на вопрос об инциденте с возгоранием автомобиля 1 января в Магнитогорске.

Следственный комитет также выступил с официальным опровержением: никаких взрывчатых веществ, их компонентов или ее следов на месте обрушения части дома не было обнаружено.