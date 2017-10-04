Награды "лучшим" на российском телевидении - Киселеву и Соловьеву

Программа "Вести недели" Д.Киселева победила в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа".
В западных странах Д.Киселева называют российским пропагандистом, а в апреле 2014 года президент Литвы Даля Грибаускайте лишила его государственной награды Литвы. Д.Киселев был награжден медалью в память о событиях 13 января в 1994 году декретом президента Литвы Альгирдаса Бразаускаса.
Стоит также отметить, что программа Д.Киселева не раз была замечена в подтасовке или очевидно ложной подаче фактов. В частности, сам Д.Киселев был однажды вынужден признать и назвал поддельным показанный в эфире документ "украинца из дивизии СС".
Лучшим интервьюером российского телевидения признали Владимира Соловьева, который ведет ряд передач и ток-шоу, также рассматриваемые как пропагандистские, а также известный своими громкими заявлениями. К примеру, участников акций протеста он публично назвал "2% дерьма".
В номинации "Информационная программа" победила программа Первого канала "Время" (Первый канал). В этом смысле также стоит напомнить, что в материалах Первого канала, особенно в ходе горячей фазы событий на Украине, не раз искажал информацию, а также давал в эфир откровенно фейковые сюжеты.
Программа "Вести недели" стала лауреатом ТЭФИ в четвертый раз в своей истории. За время, что ее ведет Д.Киселев, программу наградили во второй раз, отмечает "Медуза".
Amnesty считает арест Навального давлением на гражданское общество в РФ (2)
Международная правозащитная организация Amnesty International...
Награды на российском телевидении: Киселев и Соловьев - лучшие (6)
В России телевизионная премия ТЭФИ досталась программе...
Российские военные: лидер "Джебхат-ан-Нусры" тяжело ранен (6)
Лидер "Джебхат-ан-Нусры" Абу Мухаммед аль-Джуляни тяжело...
Путин заявил, что Россия готова развивать отношения с Латвией (41)
3 октября в Кремле состоялась церемония аккредитации...
Военные РФ сообщили о проблемах с модернизацией российского флота (8)
Состояние российского военно-морского флота является...
TOP новостей
Самая дорогая разобранная ж/д ветка в Литве: жители рассказывают настоящую историю (68)
Рельсы с разобранной почти 10 лет железнодорожной ветки...
В Великобритании самолет Ryanair из Каунаса сопровождали истребители
В среду утро летевший из Каунаса в лондонский аэропорт...
Малдейкене готовится к президентским выборам: буду бороться до конца (15)
Депутат Аушра Малдейкене заявила, что если в...
Россия при Путине. После "Запад 2017" – пять сигналов Западу и Литве (106)
14-20 сентября 2017 г. в Беларуси и России состоялась...
Президент Литвы против упразднения Департамента миграции - нужно реформировать (4)
Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что не...