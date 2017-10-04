Награды "лучшим" на российском телевидении - Киселеву и Соловьеву

Программа "Вести недели" Д.Киселева победила в номинации "Информационно-аналитическая итоговая программа".

В западных странах Д.Киселева называют российским пропагандистом, а в апреле 2014 года президент Литвы Даля Грибаускайте лишила его государственной награды Литвы. Д.Киселев был награжден медалью в память о событиях 13 января в 1994 году декретом президента Литвы Альгирдаса Бразаускаса.

Стоит также отметить, что программа Д.Киселева не раз была замечена в подтасовке или очевидно ложной подаче фактов. В частности, сам Д.Киселев был однажды вынужден признать и назвал поддельным показанный в эфире документ "украинца из дивизии СС".

Лучшим интервьюером российского телевидения признали Владимира Соловьева, который ведет ряд передач и ток-шоу, также рассматриваемые как пропагандистские, а также известный своими громкими заявлениями. К примеру, участников акций протеста он публично назвал "2% дерьма".

В номинации "Информационная программа" победила программа Первого канала "Время" (Первый канал). В этом смысле также стоит напомнить, что в материалах Первого канала, особенно в ходе горячей фазы событий на Украине, не раз искажал информацию, а также давал в эфир откровенно фейковые сюжеты.

Программа "Вести недели" стала лауреатом ТЭФИ в четвертый раз в своей истории. За время, что ее ведет Д.Киселев, программу наградили во второй раз, отмечает "Медуза".