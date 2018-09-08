Конфликт интересов - это ситуация, когда должностное лицо может использовать свои полномочия для личной выгоды. Сама по себе такая ситуация нарушением закона не считается: нельзя вменять человеку ответственность за то, что он может сделать - только за то, что он сделал.

Однако должностное лицо обязано урегулировать конфликт интересов: сообщить руководству или специальной комиссии, что у него возникла такая возможность; руководство или комиссия после этого должны принять меры, чтобы конфликт интересов не был реализован: чиновник, у которого он возник, должен быть отстранен от решения вопроса, в котором он имеет заинтересованность.

Неуведомление о конфликте интересов - это уже нарушение закона, поскольку его можно рассматривать как намерение скрыть свою заинтересованность и воспользоваться должностными полномочиями для собственной выгоды.

Так вот, в отчете российской общественной организации, относящейся к международному движению Transparency International, которое исследует уровень коррупции по всему миру, упоминаются знакомые россиянам имена - певица Надежда Бабкина и олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.

Надежда Бабкина - депутат Мосгордумы с сентября 2014 года. Она также является одним из руководителей думской комиссии по культуре. Эта комиссия выступает учредителем театра "Русская песня", которым руководит Бабкина.

"Когда Бабкина заключает договор с собственным театром на выступления на сцене собственного театра, учредитель должен согласовать такую сделку. Они с чиновниками департамента культуры оказываются в ситуации кругового конфликта интересов", - говорится в докладе. Его авторы также отмечают, что в 2017 году уже сообщали о подобных контрактах Бабкиной с собственным театром, но в следственных органах - молчок. А с тех пор Бабкина заключила еще три аналогичных контракта на общую сумму в 7 млн рублей.

Прокуратура Подмосковья ни в одном из описанных случаев фактов возникновения конфликтов интересов найти не смогла, хотя в октябре 2015 года были приняты поправки в федеральный закон "О противодействии коррупции", которые расширили понятие конфликта интересов и распространили его на депутатов регионального и муниципального уровней. Под конфликтом интересов в законе понимается ситуация, при которой прямая или косвенная личная заинтересованность лица, в чьих должностных обязанностях есть принятие мер по предотвращению и урегулированию такого конфликта, влияет или может оказать влияние на объективное и беспристрастное осуществление полномочий.

Пресс-атташе заместителя председателя комиссии Мосгордумы Надежды Бабкиной Константин Филиппов в разговоре с РБК заявил, что певица "не комментирует" публикацию "Трансперенси".

"Трансперенси Интернешнл" уже подала обращение по каждому из депутатов в прокуратуру. Оттуда запросы по Бабкиной были перенаправлены в комиссию Мосгордумы по контролю за депутатскими декларациями доходов и имущества. Там сообщили, что депутаты не уведомляли о наличии у них заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов.

Обращения также направлены в администрацию президента России и в комитет по противодействию коррупции российской Госдумы с предложением распространить на депутатский корпус требования Указа президента РФ от 01.07.2010 года N821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов", касающиеся, в том числе, формирования их состава, чтобы лишить думские комиссии возможности принимать ангажированные решения при рассмотрении конфликта интересов.

Едины в двух лицах

В документе, опубликованном на сайте организации @Трансперенси Интернешнл", называются следующие имена:

Олег Сорока - генеральный директор ООО "Пионерстрой Инвест", входит в список аффилированных лиц группы компаний "Пионер" (одного из крупнейших застройщиков в Москве, где и реализует 14 проектов), а одновременнно он - заместитель председателя комиссии Мосгордумы по градостроительству, государственной собственности и землепользованию, а также член комиссии по городскому хозяйству и жилищной политике;

Александр Легков - прославленный лыжник, представляющий в Московской областной думе "Единую Россию", является заместителем председателя комитета по делам молодежи и спорта, который ведает бюджетным финансированием молодежной политики и развития спорта. При этом Легков - учредитель ООО "Экипировочный центр имени Легкова", которое за период его депутатских полномочий заключало контракты на поставку спортинвентаря;

Надежда Бабкина - депутат Мосгордумы, один из руководителей думской комиссии по культуре. Эта комиссия выступает учредителем театра "Русская песня", которым и руководит Бабкина. Таким образом, она от имени думы заключает договор с собственным театром на выступления на сцене собственного театра. За последний год Бабкина заключила контракты со своим театром на 7 млн рублей.

Владимир Гольберт - член комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики и одновременно - коммерческий директор компании "Финансовые инвестиции", которая является акционером предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги (отопление, например) в городах Подмосковья;

Олег Григорьев - председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации, но также и гендиректор и учредитель ООО "Линкс". Это предприятие, зарегистрированное по тому же адресу, что и депутатская приемная Григорьева, оказывает услуги такси, а также занимается грузоперевозками;

Дмитрий Дениско - зампредседателя комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации, избранный от Люберецкого района, а он является владельцем одной из крупнейших организаций в сфере ремонта и строительства дорог в Московской области - ООО "Люберецкий Автодор". К качестве депутата Дениско лично инспектирует отремонтированные дороги в Люберцах.

Эдуард Живцов - член комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации, избран от Орехово-Зуевского района. Он же - гендиректор и учредитель ООО "Гранд", учредитель ООО "Нефто Плюс", учредитель ООО "Арнэкс Н", учредитель Производственного кооператива "Дулевский фарфор". Все эти компании заключили контракты на 42 млн рублей с муниципальными органами, а также муниципальными предприятиями и учреждениями Орехово-Зуевского района.

Игорь Исаев - зампредседателя комитета Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка. И он же - председатель совета директоров ОАО "Агрофирма Сосновка" и ОАО "Предприятие Емельяновка", а также президент АО "ОСП Агро". Эти предприятия занимаются сельским хозяйством, которая находится в компетенции комитета, где Исаев является зампредом.

Вячеслав Фомичев - депутат Мособлдумы от района Черноголовка, а также от Ногинского района. Он же - гендиректор частного учреждения "Военно-технический музей славы" (учредитель - ООО "Дизайнстрой"). А учредителями "Дизайнстроя" являются Вячеслав Фомичев и его сестра. "Военно-технический музей" - постоянный получатель субсидий из регионального бюджета. Но почти половина субсидий идет на оплату аренды имущества у "Дизайнстроя" (1,5 млн руб. в месяц). Все контракты на аренду заключены на безальтернативной основе.