Наблюдатели штаба оппозиционера Алексея Навального прибыли в Чечню, несмотря на отзыв направлений партией "Яблоко". Глава штаба наблюдения и юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Иван Жданов сообщил, что у них есть документы от других кандидатов.
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"Мы с большим сожалением ознакомились с заявлением партии "Яблоко" о том, что они отзывают свои направления, выданные нашему штабу для наблюдателей в Чечне. Однако мы были готовы к этому... Все наблюдатели, поехавшие в Чечню, снабжены дополнительными комплектами документов от других кандидатов и партий", - сообщил Жданов на своей странице в Facebook.

По его данным, в Чечне находятся две группы наблюдателей, и пока "у них все хорошо и спокойно". "Некоторые уже дошли до УИКов, у них приняли направления", - сообщил юрист ФБК.

Он сообщил, что после заявления "Яблока" со штабом связались представители аппарата ЦИК, подтвердив все договоренности об обеспечении безопасности наблюдателей.

Юрист ФБК Навального Иван Жданов на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой в четверг попросил ее "гарантировать безопасность наблюдателям штаба", которые хотят приехать на Северный Кавказ и следить за выборами. Памфилова обещала поспособствовать приезду наблюдателей и попросила сотрудников штаба передать ей список этих людей, чтобы "посмотреть, нет ли там людей, к которым есть претензии со стороны правоохранительных органов". "Хорошо, если ваши наблюдатели приедут, посмотрят и честно это отразят", - говорила она. Поддержал позицию и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В субботу утром представители "Яблока" объявили, что считают наблюдение за выборами в Чечне опасным и "не имеющим смысла" и отзывают направления, выданные доверенным лицом Григория Явлинского.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

NEWSru.com
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