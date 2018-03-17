"Мы с большим сожалением ознакомились с заявлением партии "Яблоко" о том, что они отзывают свои направления, выданные нашему штабу для наблюдателей в Чечне. Однако мы были готовы к этому... Все наблюдатели, поехавшие в Чечню, снабжены дополнительными комплектами документов от других кандидатов и партий", - сообщил Жданов на своей странице в Facebook.

По его данным, в Чечне находятся две группы наблюдателей, и пока "у них все хорошо и спокойно". "Некоторые уже дошли до УИКов, у них приняли направления", - сообщил юрист ФБК.

Он сообщил, что после заявления "Яблока" со штабом связались представители аппарата ЦИК, подтвердив все договоренности об обеспечении безопасности наблюдателей.

Юрист ФБК Навального Иван Жданов на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой в четверг попросил ее "гарантировать безопасность наблюдателям штаба", которые хотят приехать на Северный Кавказ и следить за выборами. Памфилова обещала поспособствовать приезду наблюдателей и попросила сотрудников штаба передать ей список этих людей, чтобы "посмотреть, нет ли там людей, к которым есть претензии со стороны правоохранительных органов". "Хорошо, если ваши наблюдатели приедут, посмотрят и честно это отразят", - говорила она. Поддержал позицию и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В субботу утром представители "Яблока" объявили, что считают наблюдение за выборами в Чечне опасным и "не имеющим смысла" и отзывают направления, выданные доверенным лицом Григория Явлинского.

Выборы президента России пройдут 18 марта.