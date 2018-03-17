"Мы с большим сожалением ознакомились с заявлением партии "Яблоко" о том, что они отзывают свои направления, выданные нашему штабу для наблюдателей в Чечне. Однако мы были готовы к этому... Все наблюдатели, поехавшие в Чечню, снабжены дополнительными комплектами документов от других кандидатов и партий", - сообщил Жданов на своей странице в Facebook.
По его данным, в Чечне находятся две группы наблюдателей, и пока "у них все хорошо и спокойно". "Некоторые уже дошли до УИКов, у них приняли направления", - сообщил юрист ФБК.
Он сообщил, что после заявления "Яблока" со штабом связались представители аппарата ЦИК, подтвердив все договоренности об обеспечении безопасности наблюдателей.
Юрист ФБК Навального Иван Жданов на встрече с главой ЦИК РФ Эллой Памфиловой в четверг попросил ее "гарантировать безопасность наблюдателям штаба", которые хотят приехать на Северный Кавказ и следить за выборами. Памфилова обещала поспособствовать приезду наблюдателей и попросила сотрудников штаба передать ей список этих людей, чтобы "посмотреть, нет ли там людей, к которым есть претензии со стороны правоохранительных органов". "Хорошо, если ваши наблюдатели приедут, посмотрят и честно это отразят", - говорила она. Поддержал позицию и глава Чечни Рамзан Кадыров.
В субботу утром представители "Яблока" объявили, что считают наблюдение за выборами в Чечне опасным и "не имеющим смысла" и отзывают направления, выданные доверенным лицом Григория Явлинского.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
Захарова опровергла разработку вещества ”Новичок” в России и СССР (4)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова...
Россия высылает 23 британских дипломатов и закрывает Британский совет в Петербурге (57)
Российское Министерство иностранных дел объявило...
DELFI В ПЕТЕРБУРГЕ: Выборы президента РФ: "об этом лучше не писать, иначе можно отравиться кофе" (82)
18 марта в России состоятся выборы президента…Путина....
TOP новостей
Литовка в Голливуде: мы очень не любим слово "эмигрант", мы - литовцы мира "У нас в Америке" (13)
"Смотришь на дома, знаки, рекламу и ничего не понимаешь -...
Белорусскую журналистку в Литве приняли за наркокурьера: "Это был акт каннибализма" (237)
Гражданка Беларуси Ника Кошар рассказала в...
В Вильнюсе собираются открыть Сквер российской демократии (90)
В Вильнюсе собираются открыть Сквер российской...
Вильнюс: не переплачиваете ли вы за вывоз мусора? (10)
Как выяснилось, тарифы вывоза мусора для жителей...