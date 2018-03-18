По всей России в воскресенье, 18 марта, открылись избирательные участки (УИК) для голосования на выборах президента страны. Секретарь Центральной избирательной комиссии РФ Майя Гришина сообщила журналистам, что по состоянию на 9.00 мск серьезных нарушений не зафиксировано. Поступали жалобы только на небольшие нарушения, которые сразу устранили, пояснила Гришина.

В свою очередь независимые наблюдатели сообщают о многочисленных нарушениях. Так, штаб оппозиционного политика Алексея Навального, которому было отказано в регистрации кандидатом в президенты, собрал более 33 000 наблюдателей. Они начали фиксировать нарушения с самого начала голосования, сообщает корреспондент DW, отмечая, что самое типичное из них - подвоз людей на машинах для массового голосования.

"С каждым часом приходит всё больше информации о нарушениях", - отмечают ведущие Youtube-канала "Навальный LIVE", в прямом эфире следящие за ходом выборов. В частности, они демонстрируют видео, где к одному УИК в Московской области автобусы привезли сотрудников Росгвардии.

Наблюдателей не пускают, избирателей заманивают

Правозащитное движение "Голос" сообщает о таких нарушениях, как массовый подвоз избирателей, незаконная агитация, недопуск наблюдателей на УИК, использование административного ресурса для повышения явки.

В частности, в Москве на УИК №803 "с ближайшего завода" были привезены 486 человек, а на УИК №1761 города Сергач Нижегородской области висит плакат, призывающий проголосовать за Владимира Путина. Многих наблюдателей и членов комиссий от кандидатов Ксении Собчак, Павла Грудинина и Григория Явлинского не пускают на УИК, мотивируя это, как правило, тем, что наблюдатель от данного кандидата уже зарегистрирован, отмечают правозащитники.

Ряд УИК завлекает избирателей бесплатной едой, ярмаркой продуктов по сниженным ценам (в частности, в Хабаровске или Хабаровском крае), талонами на скидку (например, в московском районе Люблино) или даже сдачей крови на онкологические заболевания.

Нарушения в аннексированном РФ Крыму

Отмечены нарушения и в аннексированном Россией Крыму, выборы в котором Украина и Евросоюз вообще считают незаконными. Накануне "Крымская правозащитная группа" сообщила со ссылкой на источники, что руководителей нескольких крупных предприятий Керчи, в которых работает более 100 сотрудников, "обязали обеспечить явку своих подчиненных на выборы".

Кроме того, сотрудник одного из бюджетных предприятий города сообщил правозащитникам, что ему и его коллегам велели отзваниваться руководителю после того, как они проголосуют. А в нескольких школах Керчи и Симферополя на родительских собраниях говорили о необходимости идти на выборы, чтобы “выполнить свой гражданский долг”. Родителей детей одной из симферопольских школ даже попросили "отчитаться" о голосовании по мессенджеру Viber, утверждают правозащитники.