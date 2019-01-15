На журналиста Дудя подали в суд из-за ролика с упоминанием "маленького члена" и Путина

По предварительным данным, в роли истца выступил фанат Владимира Путина, которому показался оскорбительным обращенный к президенту нецензурный вопрос, озвученный в интервью про секс и размер мужского достоинства.
"В иске не указаны имя и отчество истца, Бестаева А. А., но сказано, что с обоих ответчиков, Ивлеевой Анастасии Вячеславовны и Дудя Юрия Александровича он просит взыскать по 50 млн рублей - совокупно 100 млн рублей - по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации. Истец требует опровержения сведений, распространенных в интервью от 21 августа, которое давала Ивлеева Дудю", - сообщила RNS пресс-секретарь суда Юлия Котомина.
При этом она не стала уточнять, какие именно сведения требует опровергнуть истец.
Скандальное интервью Ивлеевой Дудю от 21 августа, которое стало самым популярным на Youtube-канале журналиста, к настоящему времени набрало больше 21 миллиона просмотров, а также почти 500 тысяч "лайков".
Самым резонансным моментом в этом интервью стало обсуждение собеседников длины мужского полового органа (таймкод 35:20). "Ну и маленький член тоже в моей жизни случался. Слава Богу, быстро и…", - сказала Ивлеева. Ее высказывания моментально разошлись на мемы и породили шутки, "даже на Первом канале", пишет Varlamov News.
Между тем в соцсети "ВКонтакте" пользователи нашли пост от 20 сентября, размещенный жителем Ростова-на-Дону Артуром Бестаевым. В нем автор возмущается моментом, отображенным на 58-й минуте интервью. Дудь спросил Ивлееву, что она скажет Путину, оказавшись перед ним. "Ты не *** (задолбался)?" - ответила Анастасия.
Именно этот момент и возмутил Бестаева. "Считаю невозможным такое высказывание в адрес Президента Путина от кого бы то ни было, учитывая его труд, заслуги и результаты работы на благо России и Мира на Земле. Требую от Ю.Дудь удалить данное видео где бы он его не распространил и никогда не распространять впредь", - говорится в сообщении Бестаева (орфография и пунктуация сохранены).
Бестаев также разместил на сайте Change.org петицию с аналогичным требованием. Ее подписали всего 13 человек.
Как пояснила Котомина, в иске также есть ссылка именно на 58-ю минуту интервью. По ее словам, Мещанский районный суд зарегистрировал иск к Дудю и Ивлеевой в конце декабря. Иск оставлен без движения.
Ранее на Дудя уже подавали в суд из-за его интервью, но иск не был принят к рассмотрению из-за нарушений. Москвич просил обязать журналиста удалить некоторые интервью с его канала на YouTube, в которых упоминаются наркотики.
Анастасия Ивлеева - видеоблогер, одна из ведущих телешоу "Орел и Решка", основательница канала на YouTube "Agent Show". В Instagram на блогера подписано 10,5 млн человек.
Юрий Дудь - российский журналист, основатель проекта "ВДудь", представляющего собой собрание видеоинтервью популярных артистов, продюсеров, журналистов, блогеров и общественных деятелей.
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