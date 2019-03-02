После ночной акции неизвестных перед петербургским штабом Алексея Навального состоялся пикет против "наркоманов и педофилов".
Aleksejus Navalnas
© Sputnik / Scanpix

На здании штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге появились надписи "штаб педофилов". По данным телеграм-канала "Протестный Петербург", неизвестные нанесли их на фасад здания на Вознесенском проспекте в ночь на субботу, 2 марта. Днем надписи и изображения частично убрали, к штабу приехала полиция.

Алексей Навальный считает, что за акцией перед петербургским штабом стоит временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В движении "Весна" назвали действия неизвестных "вандализмом" и связали их с делом против активиста Владимира Казаченко, назвав его "политическим". "Сейчас его используют для манипуляций и провокаций против нас и штаба Навального", - заявило движение.

Пикет согласован с властями?

Позже в тот же день возле того же штаба собрались люди с плакатами, называющие себя "возмущенной молодежью". На их плакатах написано: "Дети в опасности", "Навальный защищает извращенцев", "Не трогайте наших детей! Педофилов под суд", "В нашем городе нет места наркоманам и педофилам!".

Пикетчики утверждают, что их акция согласована и что пришли к штабу Навального , узнав о "происшествии". Согласно российским законам, организаторы массового пикета должны подать письменную заявку в органы власти за 3 дня до его проведения.

По всей видимости, речь идет об уголовном деле против участника оппозиционного движения "Весна" 18-летнего Владимира Казаченко и его друга и ровесника Вадима Тишкина. 21 февраля Калининский суд Санкт-Петербурга арестовали их по подозрению в совершении развратных действий в отношении 14-летних школьниц. Кроме того, Тишкина подозревают по статье о незаконном обороте наркотиков.

Ранее в интернете появились видеоролики, на одном из которых молодой человек нюхает неизвестный порошок на фоне предвыборного плаката Навального, на другом изображены раздетые юноша и две девушки также на фоне плаката предвыборной кампании оппозиционера.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Россия

На здании штаба Навального в Петербурге неизвестные написали "штаб педофилов" (20)

После ночной акции неизвестных перед петербургским...

Власти РФ приглашают россиян переезжать из-за границы в Иркутскую область (7)

Российские власти надеются до 2024 года привлечь в...

Кинотеатры грозят Минкульту РФ отказом от проката российского мультфильма (7)

Министерство культуры РФ потребовало перенести...

По пьяни: капитан российского судна врезался в мост (80)

В южнокорейском городе Пусан произошла авария:...

Криминалисты объяснили тайну гибели группы Дятлова (24)

Криминалисты Следственного комитета РФ пришли к...

TOP новостей

Kaziuko mugės skanumynai Kaziuko mugės skanumynai Kaziuko mugės skanumynai Kaziuko mugės skanumynai

Еда на ярмарке Казюкаса: сколько стоят традиционные лакомства? (211)

Традиционная ярмарка Казюкаса в первые выходные марта...

Palangos baseino atidarymas Palangos baseino atidarymas Palangos baseino atidarymas

В Паланге открыт современный бассейн: цены и эксклюзивные технологии (11)

В Паланге открыт 25-метровый современный бассейн с...

Maxima подготовила новинку: кошелек можно будет оставлять дома (13)

Ни дисконтной карты, ни платежной карты, ни денег. При...

Žibutės Kauno rajone Pirmieji pavasariniai augalai

Синоптик: основные черты приближающейся весны налицо – это перепады температуры (1)

Этой зимой можно было не раз увидеть признаки весны,...

Евросоюз готов к уступкам Лондону в соглашении о "Брекзите" (16)

Европейский Союз готов согласиться с отсрочкой выхода...