Экспертиза установила, что в действиях Габышева "содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента Российской Федерации В.В.Путина", говорится в постановлении, копию которого публикует Правозащита Открытки.

По мнению следствия, призывы к осуществлению экстремистской деятельности шаман совершил "в устной форме и в неустановленном месте".

Дело возбудили еще 12 сентября, в ночь на 19 сентября шамана Александра Габышева задержали у поселка Выдрино на границе Бурятии с Иркутской областью. Люди в масках окружили палатку шамана, забрали его и тележку, с которой он шел в сторону Москвы, а после увезли его в неизвестном направлении. Позже адвокаты правозащиты "Открытки" выяснили, что Габышева доставили в изолятор временного содержания, откуда планировали доставить обратно в Якутск ближайшим авиарейсом.

Издание Znak.com со ссылкой на одного из очевидцев уточнило, что задержание проводила полиция, предполагая, что против шамана может быть возбуждено дело по статье "Организация экстремистского сообщества".