На военных учениях "Восток-2018" применили "ракеты-невидимки"

Начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов рассказал изданию "Звезда", что командование решило усложнить задачу и не ограничилось обычными учебными ракетами. Во время условного массированного удара военные должны были сбить специальные тренировочные копии реальных крылатых ракет, которые способны огибать рельеф, имитаторы баллистических боеголовок, а также мишени-имитаторы ракет с использованием технологии "стелс" ("невидимки").

Эти ракеты-мишени превосходят все известные иностранные аналоги уже настоящих ракет, отметил Тихонов. При этом не было полной уверенности, что военные справятся с поставленной задачей, признался он.

Однако, по его его словам, с поставленной задачей военные справились успешно. "В ходе отражения удара мы сбили все ракеты, что были нацелены на наши позиции на полигоне "Телемба". (…) В непростых условиях все расчеты с задачей защитить воздушное пространство в районе маневров "Восток-2018" в Забайкалье успешно справились", - подчеркнул начальник дивизии.

Военные маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана. Ими руководит министр обороны Сергей Шойгу. В учениях принимают участие более трехсот тысяч военных, свыше тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. К российским военным также присоединились подразделения из Китая и Монголии.

Отметим, в мае сообщалось, что российские военные провели успешные испытания системы противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500, способной перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, авиацию, включая самолеты-невидимки, такие как F-22 и F-35.

Президент РФ 1 марта, выступая перед Федеральным собранием, большую часть послания посвятил военной мощи России. В частности, он упомянул о наличии на вооружении РФ новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат", которая преодолевает сопротивление любой системы ПРО. Путин подчеркнул, что "Сармат" способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс.

На Западе выразили сомнение в правдивости речей главы российского государства. Один из высокопоставленных западных чиновников пояснил Reuters, что "тогда это была бы ракета-стелс". "Я никогда о такой не слышал. Россия не конкурент в сфере развития технологического вооружения. У них не получится добыть множество высокотехнологичных систем из-за санкций. Заявление Путина может быть пропагандой", - заявил собеседник агентства.