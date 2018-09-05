В ночь на 5 сентября в Челябинской области РФ произошло землетрясение, магнитуда которого достигала 5,5. По данным регионального ГУ МЧС, жертв и разрушений нет. Но местные жители подземные толчки почувствовали, передает РБК.
© AFP / Scanpix

В Катав-Ивановском муниципальном районе Челябинской области в ночь на среду, 5 сентября, произошло землетрясение, сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, сейсмическая активность зафиксирована на глубине 10 км.

"Разрушений зданий и сооружений нет. На производство предприятий данное происшествие не повлияло", — уточнили в МЧС. Подземные толчки были зафиксированы в 3:58 по местному времени (1:58 по латвийскому времени).

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По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. Пресс-служба МЧС сообщила также, что власти организовали работу 16 рабочих групп "по проверке социально-значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов".

Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, магнитуда землетрясения составила 5,5. Оно произошло в 7 км северо-западнее Катав-Ивановска, в 133 километрах от Уфы.

Министр общественной безопасности региона Евгений Савченко рассказал, что в экстренные службы поступило более 600 звонков от жителей. "Из различных территорий Челябинской области о землетрясении всего поступило 627 звонков от жителей", — сказал чиновник. Он также рассказал, что на здании больницы в Катав-Ивановске обнаружили трещины, власти эвакуировали персонал и пациентов.

ГУ МЧС по Башкирии сообщило, что на территории республики в течение незначительного времени происходили подземные толчки. При этом в ведомстве отметили, что землетрясение не привело к нарушению электро- и газоснабжения, а также к сбоям в подаче воды. "Погибших, пострадавших нет", — уточнили в ведомстве. Подземные толчки наблюдались в Белорецком, Салаватском районах республики и в Уфе.

По данным сайта администрации Катав-Ивановского муниципального района, на его территории действуют завод "Катавский цемент" ("Евроцемент групп"), приборостроительный завод, выпускающий полный спектр морских магнитных компасов, предназначенных для всех видов судов, литейный завод и другие предприятия.

15 февраля 2013 года на территории Челябинской области взорвался метеорит. Результатом стала световая вспышка и мощная взрывная волна, от которой в нескольких тысячах домов были выбиты стекла. Пострадали около 1500 человек, среди них — около 300 детей. Многие потерпевшие порезались осколками оконных стекол в своих квартирах.

РБК
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