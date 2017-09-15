На совместных российско-белорусских учениях "Запад-2017" российский бомбардировщик Ту-22 М3 выкатился за пределы взлетной полосы. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел на аэродроме Шайковка в Калужской области РФ.

Экипаж не пострадал.

По данным агентства, самолет не получил серьезных повреждений, однако телеканал РЕН ТВ сообщает, что поломки очень серьезные.

В частности, у бомбардировщика подломились стойки шасси, после чего самолет лег на "брюхо", повредив хвостовую часть и левую плоскость фюзеляжа.

14 сентября в Беларуси стартовали учения "Запад-2017", которые продлятся до 20 сентября. Военнослужащие РФ начали прибывать в страну 24 июля.