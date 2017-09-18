На российско-белорусских военных учениях "Запад-2017" были испытаны танки Т-72Б3 новейшей модификации, сообщается на сайте Минобороны России.
© Sputnik / Scanpix

Совместное стратегическое учение "Запад-2017" стало первым масштабным испытанием для экипажей танков Т-72Б3 новейшей модификации, которые поступили на вооружение танковой армии Западного военного округа РФ.

Экипажи танков Т-72Б3 совершают многокилометровые марши по пересеченной местности с различными грунтами, естественными препятствиями, проводят боевые стрельбы в дневное и ночное время, а также отрабатывают совершение скоростных маневров.

Модернизированные Т-72Б3 оснащены двигателем повышенной мощности, автоматической коробкой передач, камерой заднего вида, новой системой управления огнем. Кроме того, на танках установлена система управления силовой установкой, благодаря которой машину можно контролировать с помощью дисплея. Новая всеракурсная защита танков Т-72Б3 включает многослойное бронирование и противокумулятивные экраны защиты.

Также в Минобороны РФ проинформировали о завершении первого этапа российско-белорусских учений (стартовали 14 сентября), когда были отработаны "вопросы управления войсками в ходе отражения нападения условного противника и планирования стратегической операции в районах ответственности". Второй этап военных маневров в России Беларуси пройдет с 17 по 20 сентября.

Как сообщалось, в учениях "Запад-2017" принимают участие до 12 700 военнослужащих (от вооруженных сил Беларуси — около 7200 человек, от Вооруженных Сил РФ — около 5500 человек, из них на территории Беларуси — до 3000 человек), до 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 10 боевых кораблей.

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