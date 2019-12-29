Чаще всего насмешливые комментарии сводятся к тому, что власти Москвы нашли новый - совсем уже неожиданный - способ освоения бюджетных денег. Денег в столице России много, а вот снега в этом году нет совсем. Тот, что прошел пару дней назад, не считается - его почти не осталось.

"Можно все купить. Даже зиму"

Что же произошло? Утром в субботу москвичам напомнили, что на новогодние праздники центр города закрывается для автомобильного транспорта - улицы становятся пешеходными для праздничных гуляний. В том числе Тверская улица - между Манежной и Пушкинской площадями.

А днем одна за другой стали поступать фотографии (и видео) с Тверской.

"С московским бюджетом можно все купить. Даже зиму" - такой шуткой сопроводил видео с насыпаемым посреди проезжей части снегом аккаунт "Дикая Москва". Этот же аккаунт на днях публиковал видео, на котором школьники в Митино ходят на лыжах, несмотря на отсутствие снега.

На Тверскую улицу завезли снег и перекрыли её для автомобилей. Улицы Тверская, Моховая, Охотный ряд и Театральный проезд будут пешеходными до 22:00 6 января. С московским бюджетом можно все купить. Даже зиму pic.twitter.com/lGxEBizRzT — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 28 декабря 2019 г.

"Снег пришел, откуда не ждали. Его завезли на грузовых автомобилях на Тверскую. Теперь есть с чем бороться", - насмехается над властями инстаграм-журнал "Любимая Москва".

на тверской оградили главную достопримечательность года - снег pic.twitter.com/mgauwAcMTC — 🌲царевично брашно🥺🌲| 8 | 43 (@cornflour_) 28 декабря 2019 г.

На Тверскую завезли снег. Надеюсь, для того, чтобы посыпать его реагентами. pic.twitter.com/8stSpMBEB0 — Московские новости (@moskow_vk) 28 декабря 2019 г.

Позже очевидцы обнаружили снег и в других местах - например, на Красной площади и Моховой улице, огороженный от прохожих металлическими барьерами. А в парк "Зарядье" снег завезли еще накануне, о чем в "Инстаграме" рассказывал директор парка Иван Демидов: "Помогаем природе и настроению".

Москва теперь ещё и на снег деньги тратит pic.twitter.com/Rv39g0utoC — Несобянин (@NeSobyanin) 28 декабря 2019 г.

Мэрия объясняет: "И там тоже снег привозной"

За день до завоза снега в центр Москвы и волны шуток по этому поводу журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не слишком ли много столичные власти собираются потратить на предновогоднее украшение города - 1,5 млрд рублей (цитаты по Интерфаксу). Нет, ответил представитель Кремля и предложил траты с доходной частью московского бюджета.

"Если вы вспомните, Москва абсолютно не потеряла в доходах, а, наоборот, увеличила после того, как из Москвы ушли крупные налогоплательщики, такие как "Газпром", "Газпром-нефть" и так далее, - сказал Песков. - Поэтому субъект зарабатывает, субъект действительно богатый".

А когда над привезенным снегом начали смеяться в соцсетях, комментарий пришлось давать руководителю департамента торговли и услуг города Москвы Алексею Немерюку.

"Это небольшое количество снега для сноубордической горки, которая монтируется сейчас к новогодним праздникам на Тверской улице", - сказал он радио "Говорит Москва".

"Снег привезли с тех катков, которые у нас есть, но, в частности, этот снег привезли с ВДНХ, с того катка. Там же машины режут лед, остается ледяная крошка, вот ее и привезли", - объяснил чиновник.

"У нас, кстати говоря, уже такая горка работает на Арбате с 13 декабря, и там тоже снег привозной", - добавил Немерюк. По его словам, это пример эффективного использования ресурсов, а не избыточных трат на подготовку центра города к праздникам: "Машины все равно нарезают снег, он остается, обычно его сплавляют, а здесь мы его повторно используем".

Привозной снег нельзя назвать изобретением московских властей. Сотрудник Би-би-си, например, в мае 2007 года наблюдал лыжные соревнования в Таллине. Для этого в центр эстонской столицы также нужно было завести снег.

Гидрометцентр России в пятницу дал первый прогноз на ночь с 31 декабря в Москве. "Погода до Нового года и сразу после Нового года на удивление непредсказуемая", - сказал и.о. директора центра Роман Вильфанд. Пока ожидается, что все-таки будет снег - временами, пояснил он.