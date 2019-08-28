На строящемся корабле в Нижнем Новгороде произошел пожар, погибли двое рабочих

Возгорание возникло из-за короткого замыкания в трюме строящегося корабля в цехе "Судоверфь".
Источник ТАСС также сообщил, что при пожаре на судоверфи два человека погибли, а еще двое пострадали.
"Красное Сормово" входит в Объединенную судостроительную корпорацию. Это один из старейших в России судостроительных заводов, основанный еще в 1849 году. Судоверфь строит речные суда и суда типа река—море, делает оборудование для буровых установок, понтоны, сельскохозяйственные машины. На предприятии за 75 лет также было построено и модернизировано более 300 подводных лодок и спасательных аппаратов, в том числе 25 атомных.
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