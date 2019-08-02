На Ставрополье рейсовый автобус врезался в грузовик: 5 человек погибли, 19 пострадали

ДТП случилось ночью 2 августа на 420-м километре автодороги Астрахань - Ставрополь. По предварительным данным, 59-летний водитель рейсового автобуса выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с грузовиком Renault. В результате на месте аварии погибли пять человек. Из 19 пострадавших 15 госпитализированы.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе краевого Министерства здравоохранения, Двоих пострадавших в ДТП транспортируют из больницы Апанасенковского района в краевой центр. Состояние пяти из 15 пострадавших врачи оценивают как тяжелое. В числе пострадавших оказались трое детей, которые не получили серьезных травм.

В настоящее время движение на участке трассы затруднено. По данным местных СМИ, незадолго до аварии инспекторы ДПС останавливали автобус в рамках операции "Сон за рулем". С водителем провели профилактическую беседу и вручили памятку. Он отказался от отдыха и продолжил движение.

По факту происшествия назначены доследственная и прокурорская проверки, изъята запись видеорегистратора, который был установлен в салоне автобуса. Проверка СК РФ по Ставропольскому краю осуществляется в рамках статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

Среди причин аварии рассматриваются усталость или проблемы со здоровьем у водителя автобуса. По другой версии, водитель грузовика мог допустить выезд на полосу встречного движения, а водитель автобуса попытался избежать удара, но не успел.

Автобус, который попал в ДТП, находился в хорошем состоянии, а пассажиры были застрахованы, сообщил владелец автобуса Юрий Барышников. "Автобус был в хорошем состоянии. У нас есть страховка, ОСАГО, есть страховка пассажирам. Пострадавшие получат страховку. Страховая компания, по-моему, "Альфа", - сказал Барышников.