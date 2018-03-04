"На выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева (ему исполнилось 87 лет), на Ксению Собчак напал Алан Загоев, личный помощник депутата Алексея Шапошникова.

"Толкнул — я упала, облил чем-то с криком "Это за Жириновского!", — сообщили Собчак в Twitter, добавив, что на место вызвали полицию. Нападавшего помогли задержать личная охрана горбачева и дворца, добавила Собчак.

"Полиция приехала, оформляют протокол. Адвокаты выехали на место происшествия", — рассказали в штабе.

Полиция до сих пор не приехала. Нам помогла задержать нападавшего личная охрана горбачева и дворца

— Ксения Собчак (@xenia_sobchak) March 4, 2018

28 февраля в ходе предвыборных дебатов на телевидении Ксения Собчак, выдвигающаяся от партии "Гражданская инициатива", облила водой кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского. Спустя несколько дней Собчак подала в суд на Жириновского за оскорбления в эфире.