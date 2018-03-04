В центе Москвы совершено нападение на кандидата в президенты России Ксению Собчак, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ее предвыборного штаба.
Ksenija Sobčiak
© Reuters / Scanpix

"На выходе из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, посвященное дню рождения Михаила Горбачева (ему исполнилось 87 лет), на Ксению Собчак напал Алан Загоев, личный помощник депутата Алексея Шапошникова.

"Толкнул — я упала, облил чем-то с криком "Это за Жириновского!", — сообщили Собчак в Twitter, добавив, что на место вызвали полицию. Нападавшего помогли задержать личная охрана горбачева и дворца, добавила Собчак.

Статьи по теме:
Жириновский нецензурно оскорбил Собчак на дебатах и был облит водой  (405)
Собчак подала в суд на Жириновского за оскорбления во время теледебатов  (28)

"Полиция приехала, оформляют протокол. Адвокаты выехали на место происшествия", — рассказали в штабе.

28 февраля в ходе предвыборных дебатов на телевидении Ксения Собчак, выдвигающаяся от партии "Гражданская инициатива", облила водой кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского. Спустя несколько дней Собчак подала в суд на Жириновского за оскорбления в эфире.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Грудинин отказался от дебатов, Собчак и Жириновский договорились нарушать регламент (5)

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин во...

Россия

На Собчак напали и облили "за Жириновского" в центре Москвы (14)

В центе Москвы совершено нападение на кандидата в...

"Газпром" начал расторгать контракты с "Нафтогазом" (7)

«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с...

"Хочешь работать - приходи": как собрали митинг за Путина в Лужниках (312)

Предвыборный митинг Путина в Лужниках собрал столько...

Россия поставит сжиженный газ в Великобританию (77)

В ближайшее время Россия осуществит поставку...

На митинге в поддержку Путина в "Лужниках" задержали сторонников Навального (31)

В Москве на территории комплекса "Лужники" в...

TOP новостей

Покинула родину и устроилась в Швеции: быть в Литве простым человеком невозможно (94)

Юстина родом из трехдетной семьи и работает с 16-ти лет....

Самоуправление Вильнюса намерено сдать скульптуры с Зеленого моста в аренду (199)

Вильнюсское самоуправление намерено сдать в аренду...

Ирландия: банда разгромила магазин Lidl, в ее рядах - 2 литовца (43)

В ирландском районе Талакто грабители проникли в...

Из других стран ЕС в Литву возвратили 17 беженцев (11)

В Литву из других стран ЕС были возвращены 17 беженцев,...

Юнкер: ЕС может обложить пошлиной виски, джинсы и Harley Davidson (20)

Если США реализуют обещание президента страны...