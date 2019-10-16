Проверки на полиграфе предусматриваются и для действующих сотрудников. Такие меры, заявил "Коммерсанту" Пискарев, позволят отсеять определенную часть "недобросовестных соискателей", выявить уже работающих "оборотней", а также "усилить работу по профилактике правонарушений, в том числе коррупционной направленности".

Порядок проведения проверок на детекторе лжи, следует из законопроекта, будет устанавливать директор Росгвардии.

Росгвардия, созданная в 2016 году и подчиняющаяся лично президенту РФ, в числе прочего работает на массовых акциях, включая протестные. Росгвардейцы, в частности, работали на протестных митингах в Москве, сопровождавшихся задержаниями. Росгвардейцы проходили пострадавшими по делу о массовых беспорядках.

На фоне акций протеста в Госдуму был внесен законопроект, обязывающий полицейских и бойцов Росгвардии носить на службе "хорошо различимый идентификационный номер". В начале октября Росгвардия показала образец такого знака.