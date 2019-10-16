В Госдуму РФ внесен законопроект об обязательной проверке поступающих на службу в Росгвардию на детекторе лжи. Авторы законопроекта — Василий Пискарев и Александр Хинштейн.
© Sputnik / Scanpix

Проверки на полиграфе предусматриваются и для действующих сотрудников. Такие меры, заявил "Коммерсанту" Пискарев, позволят отсеять определенную часть "недобросовестных соискателей", выявить уже работающих "оборотней", а также "усилить работу по профилактике правонарушений, в том числе коррупционной направленности".

Порядок проведения проверок на детекторе лжи, следует из законопроекта, будет устанавливать директор Росгвардии.

Статьи по теме:
Из МВД РФ массово увольняются полицейские, опасаясь повышения пенсионного возраста  (1)
Мосгорсуд признал законным приговор осуждённому на 4 года активисту Котову

Росгвардия, созданная в 2016 году и подчиняющаяся лично президенту РФ, в числе прочего работает на массовых акциях, включая протестные. Росгвардейцы, в частности, работали на протестных митингах в Москве, сопровождавшихся задержаниями. Росгвардейцы проходили пострадавшими по делу о массовых беспорядках.

На фоне акций протеста в Госдуму был внесен законопроект, обязывающий полицейских и бойцов Росгвардии носить на службе "хорошо различимый идентификационный номер". В начале октября Росгвардия показала образец такого знака.

Медуза
Статьи по теме:

В России задержан еще один фигурант "московского дела"

В Москве утром 15 сентября был задержан Александр...

Мосгорсуд оставил в силе приговор Кириллу Жукову за поднятое забрало росгвардейца (3)

Рассмотрев апелляцию на приговор фигуранту "дела 27...

Левада-центр: почти 40% россиян считают несправедливыми приговоры по "московскому делу" (2)

Большая часть жителей России (38%) считают...

"Медуза" обнаружила в открытом доступе номера спецсвязи для крупных российских чиновников (1)

"Медузе" удалось обнаружить в открытом доступе на сайте...

Россия

На службу в Росгвардию предложили принимать только после проверки на детекторе лжи (4)

В Госдуму РФ внесен законопроект об обязательной...

The Telegraph: Россию обвиняют в рассылке угрожающих смс британским военным (6)

"Как удалось узнать The Telegraph , британских солдат...

В РФ создадут спецзаконы для пострадавших от западных санкций (1)

В России создадут список лиц и компаний, пострадавших...

Из МВД РФ массово увольняются полицейские, опасаясь повышения пенсионного возраста (1)

Личный состав МВД сократился до минимума с 2012 года,...

Российским журналистам угрожают после статей о ЧВК (3)

Reuters сообщает об угрозах и слежке, с которыми...

TOP новостей

Фермеры говорят, что лопнул пузырь цен на землю: положение как с квартирами 10 лет назад (13)

Литовские фермеры говорят, что после того как в течение...

Оставшийся на посту спикер Сейма Литвы: правящие показали, что являются меньшинством (10)

Оставшийся на посту спикера Викторас Пранцкетис...

Неприятная статистика: Литва снова на неприглядном месте в ЕС (9)

Показатель уровня нищеты в Литве по-прежнему остается...

Со своими деньгами люди так не обращаются: тысячи идут на тетради и экологический кофе

15 000 евро – на тетради с фотографиями и данными о...

"Путь смелости" ждет Венцкене и готовится к выборам: продает офис (4)

После того как Верховный суд США отклонил заявление...