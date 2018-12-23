Тела погибших на шахте в Соликамске будут подняты не раньше вечера воскресенья после завершения проливки всей площади пожара, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Пермскому краю.

"В связи с тем, что тела находятся на глубине более 360 м, подъем каждого тела займет не менее двух часов", - сказал собеседник агентства. "Производится дополнительный пролив всей площади. После этого начнется операция по подъему тел", - добавил он.

Следователи пока не приступали к осмотру места происшествия, и в этой связи предварительные версии случившегося пока назвать нельзя. В операции на шахте задействовано более ста спасателей, сообщили в пресс-службе губернатора Пермского края со ссылкой на данные оперативного штаба.

Напомним, в субботу около 10 утра по московскому времени на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло задымление. По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание вызвано строительными работами.

По данным пресс-службы компании-подрядчика, в зоне задымления оказались девять человек. Первоначально были обнаружены тела восьми из них, однако сомнений в гибели всех девяти шахтеров уже не осталось. Пятеро из них были жителями Пермского края, трое - Башкирии и один - Краснодарского края. После 13 часов по Москве в шахте нашли тело девятого погибшего.

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек".

Личности всех погибших работников подрядной организации в результате ЧП в шахте Соликамска Пермского края установлены. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

Подрядная организация УС-30 выплатит по 2 млн рублей семьям погибших в результате ЧП на шахте в Соликамске Пермского края работников. Об этом сообщил в воскресенье журналистам начальник УС-30, сотрудники которой вели строительные работы в шахте, Андрей Максимов, попросивший прощения у семей погибших.

"В первую очередь, я хотел бы высказать слова соболезнования семьям наших погибших в результате этой аварии работников, попросить прощения и, конечно же, сказать, что горе, которое сейчас свалилось на эти семьи, точно так же и наше. Болею душой за все, что произошло. Все возможное было сделано горноспасателями. Они более пяти раз спускались к месту аварии, но, к сожалению, спасти людей нам не удалось", - сказал Максимов.

"Будет оказана единовременная помощь каждой семье погибшего в размере 2 млн рублей за счет предприятия. Помимо этого будет осуществлена страховая выплата в районе 1 млн рублей на каждого погибшего, добавил Максимов. Кроме того, организация намерена компенсировать все расходы на похороны погибших.

В связи с произошедшей трагедией власти Соликамска на два дня отменили культурно-развлекательные мероприятия в связи с гибелью рабочих.

Агентство ТАСС в воскресенье опубликовало хронику случаев гибели людей в шахтах и на рудниках РФ в течение 2018 года. Всего с начала года погибли не менее девяти человек (без учета ЧП 22 декабря) - шесть случаев произошли на угольных шахтах, по одному - на алмазном руднике, железнорудной и золотодобывающей шахтах.

7 февраля на угольной шахте "Осинниковская" ("Распадская угольная компания") в Кемеровской обл. произошло обрушение породы. Погиб один горняк, еще один получил ранения. На момент обрушения под землей находились 125 человек, в т. ч. восемь - на аварийном участке. Эвакуации шахтеров не проводилось, работа шахты не приостанавливалась.

15 апреля на угольной шахте "Дальняя" (пос. Тополево, Ростовская обл., собственник - предприятие "Донской антрацит", принадлежащее нидерландской DTEK Energy, "Дитек энерджи") в результате обрушения горной породы погиб проходчик. Еще три человека смогли выбраться с аварийного участка и не пострадали.

30 апреля на шахте "Межегейуголь" (собственник - компания "Евраз") в Тандинском районе Республики Тува произошло обрушение. На момент ЧП под землей находились 80 человек, 79 из них были выведены на поверхность и не пострадали. 3 мая спасатели обнаружили под завалами тело погибшего мастера участка.

11 июля на алмазном руднике "Удачный" (компания "Алроса", г. Удачный, Якутия) в результате детонации заряда взрывчатого вещества при производстве работ погиб рабочий-взрывник участка горно-капитальных работ ?9 Айхало-Удачнинского специализированного шахтостроительного управления. Происшествие произошло на горизонте минус 657,8 м.

15 августа на железнорудной шахте "Северопесчанская" (г. Краснотурьинск, Свердловская обл., предприятие "Уральской горно-металлургической компании") в результате отвала железной руды на глубине 250 м один человек погиб и еще один пострадал. Всего в шахте находился 131 горнорабочий, деятельность предприятия не останавливалась.

16 августа на угольной шахте "Обуховская" (г. Зверево, Ростовская обл., собственник - компания ДТЭК украинского бизнесмена Рината Ахметова) при заряжении забоя монтажной камеры лавы произошел взрыв шпуровых зарядов. В результате погиб проходчик, еще пять человек (в т. ч. гражданин Украины) получили телесные повреждения различной степени тяжести.

19 сентября на золотодобывающей шахте "Центральная" (ОАО "Южуралзолото ГК", г. Пласт, Челябинская обл.) произошло обрушение породы на глубине около 800 м. От полученных ранений в машине скорой помощи скончался работник подрядной организации "Шахта Запад".

27 ноября в горной выработке угольной шахты "Разрез "Инской" (Беловский район Кемеровской обл.) было обнаружено тело рабочего. По предварительным данным, мужчина предпринял попытку перехода через конвейерную ленту в неположенном месте, оступился, и его затянуло в барабан ленты, в результате чего он получил смертельные ранения.

28 ноября в якутском пос. Серебряный Бор на угольной шахте "Денисовская" (ГОК "Денисовский", (обособленное подразделение компании "Нерюнгриуголь") в результате обрушения горной породы под завалом погиб машинист добычного комбайна.