На репетиции парада Победы в Москве 376 человек заразились коронавирусом

По словам участников репетиции, среди заразившихся — учащиеся Тверского Суворовского и Нахимовского военно-морского училищ, а также курсанты московского Военного университета и других частей и военных институтов.
Фактически заболевших, по всей вероятности, больше, потому что удалось опросить участников только из шести частей, институтов и училищ, а всего к параду готовилось более 40 таких учреждений, отмечает "Проект". По его информации, репетиции проходили в деревне Алабино Московской области с конца марта до середины апреля, то есть в то время, когда в Москве и области уже ввели карантин. При этом многим не выдавали маски, а заболевших должным образом не изолировали от товарищей.
"Количество заболевших занижали"
"Руководство учебных заведений до последнего не хотело признать масштаб эпидемии — количество заболевших занижали", — пишет "Проект", отмечая, что во время визита представителя Минобороны в московский Военный университет "зараженных курсантов просто посадили за парты". Кроме того, в этом университете 9 мая прошел торжественный выпуск курсантов "со всеми атрибутами", сообщают далее журналисты. По их информации, "в марширующей шеренге была как минимум одна курсантка с неизвестными результатами анализа на вирус", который после выпускного оказался положительным.
На момент написания новости в министерстве обороны России данную информацию не прокомментировали.
16 апреля президент РФ Владимир Путин распорядился перенести парад 9 мая в Москве в честь Дня победы из-за распространения коронавируса. Он не назвал новой даты, однако подчеркнул, что все запланированные мероприятия, приуроченные к 9 мая, состоятся в 2020 году. 9 мая на Красной площади состоялась только воздушная часть парада.
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