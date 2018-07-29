На проспекте Академика Сахарова проходит согласованный властями Москвы митинг, в котором принимают участие порядка 2500 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
© Sputnik / Scanpix

Ведет митинг член Либертарианской партии Михаил Светов. Среди участников митинга преобладают молодые люди. В переулках, прилегающих к месту проведения мирного протеста, припаркованы десятки автобусов с сотрудниками Росгвардии, которые, как заявили в пресс-службе , обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности.

Как передает корреспондент агентства, на митинге собрались граждане с флагами и символикой Либертарианской партии России, партий "Яблоко" и "Демократический выбор", движения "Открытая Россия", анархистских и феминистских движений, а также сторонники оппозиционера Алексея Навального. Сам известный оппозиционер тоже присутствует на митинге.

Собравшиеся скандируют лозунги против повышения пенсионного возраста, за отставку правительства и сменяемость власти. На акции выступают представители профсоюзов, активисты, муниципальные депутаты.

Зампред "Либертарианской партии России" Кирилл Самодуров со ссылкой на представителей общественной наблюдательной организации "Белый счетчик" сообщил, что на акции присутствуют 5 тысяч человек.

Аналогичные акции проходят в Ярославле, Кемерове и Рыбинске.

Митинг против пенсионной реформы, прошедший накануне, собрал, по данным МВД, 6,5 тыс. человек. Он был организован левыми силами. В субботу и воскресенье движение в районе проспекта Сахарова ограничено в связи с проведением митингов против изменений в пенсионной системе.

19 июля Госдума приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение в течение длительного переходного периода возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Масштабное обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке проекта закона будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью.

По задумке властей, для мужчин повышение растянется на 10 лет и завершится в 2028 году, для женщин переходный срок составит 15 лет и завершится к 2034 году. Согласно документу, реформа начнется с января 2019 года. К концу ее срока пенсионный возраст для мужчин будет установлен на уровне 65 лет, а для женщин - 63 лет. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

Решение вызвало критику в обществе. После объявления о планах повысить пенсионный возраст начались акции протеста.

Противники пенсионной реформы, в частности, опасаются, что с учетом нынешней статистики продолжительности жизни повышение пенсионного возраста приведет к тому, что многие россияне просто не доживут до пенсии. Кроме того, увеличится уровень безработицы, поскольку растущее число работников нужно еще обеспечить рабочими местами. И это при том, что бизнес не заинтересован трудоустраивать людей старших возрастов, которые чаще болеют, хуже приспособлены к высоким нагрузкам и к усвоению новых знаний и навыков.

NEWSru.com
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