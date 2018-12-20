Окончательно сказали, что на прессуху не допустят (зачем тогда аккредитовали- неясно). Что ж,быть единственным журналистом, которому не позволено приходить на пресс-конференцию Путина - это почетно, я считаю. (Кстати, сегодня поздравим Путина с днем чекиста новым расследованием)— Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) December 20, 2018
Организаторы пресс-конференции рассказали, что Доброхотова не пустили по рекомендации правоохранительных органов. В чем была конкретная причина недопуска, не уточняется.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что на конференцию допустили 99,9% желающих. По словам Пескова, не пустили "людей с определенными заболеваниями и судимостью".
В январе 2018 года Доброхотова уже не пускали на Гайдаровский форум по требованию ФСО, которая, по мнению журналиста, включила его в "черный список".
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