В Москве на территории комплекса "Лужники" в воскресенье днем прошел митинг "За сильную Россию" в поддержку президента Владимира Путина. Как передает портал "ОВД-Инфо", спустя примерно полчаса после начала мероприятия полиция начала задержания. В числе тех, кого увели стражи порядка, оказалось несколько сторонников оппозиционера Алексея Навального.
Vladimiras Putinas
© Sputnik / Scanpix

По словам координатора штаба Навального в Королеве Алексея Голышева, в "Лужниках" задержали нескольких соратников основателя Фонда борьбы с коррупцией, приехавших из подмосковного города Пушкино. Один из них, Александр Гольцов, нес с собой наклейки и значки.

Голышев отметил, что основную часть задержанных "держат в служебном помещении и запугивают". Активистку Елену Захарову отвезли в отдел полиции по району Хамовники, но затем отпустили без составления протокола.

Кроме того, полиция задержала двух зоозащитниц Марию Погодину и Наталью Анашину за то, что они фотографировались с пластиковыми планшетами с символикой "Горячей линии" возле предвыборного штаба Владимира Путина. Правоохранители заявили, что фото с планшетами расценивается как митинг или пикет. Погодину и Анашину увезли в отдел полиции по району Арбат.

Как сообщалось ранее, в ходе мероприятия Путин, который баллотируется на новый срок на посту президента РФ, пообещал присутствующим "десятилетия ярких побед", если он победит на выборах. В ходе мероприятия глава государства спел гимн России, поблагодарил всех за поддержку, а выступившие со сцены деятели культуры, шоу-бизнеса и спортсмены призвали сограждан прийти 18 марта на избирательные участки.

На разогреве у президента выступала группа "Руки вверх". Собравшиеся подпевали артистам. В руках у участников митинга были плакаты с прямолинейными лозунгами вроде "За нашего президента" и "За Путина". По оценке пресс-секретаря избирательного штаба кандидата Андрея Кондрашова, за час до официального старта на стадион прибыли 80 тысяч человек из 100 тысяч, которые вмещает чаша.

Отметим, что вопросы вызывала законность участия президента в подобном мероприятии. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на это заявил, что Путин замещает государственную должность, а значит на него это требование не распространяется.

Ранее "Эхо Москвы" сообщало, что на митинг по разнарядке собирают бюджетников, пенсионеров и студентов. Требования явиться не оформляются в виде документов, но устные распоряжения были отданы недвусмысленно, поясняет радиостанция. Людей планировали даже привозить из других федеральных округов. Задействована и традиционная схема с использованием объявлений на форумах массовок. Гражданам, готовым поддержать Путина за денежное вознаграждение, предлагали по 500 рублей.

NEWSru.com
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Россия

На митинге в поддержку Путина в "Лужниках" задержали сторонников Навального (10)

В Москве на территории комплекса "Лужники" в...

Собчак подала в суд на Жириновского за оскорбления во время теледебатов (13)

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак подала в суд на...

Больше не главный уборщик: Пригожин потерял армейские контракты (7)

Бизнес-империя Евгения Пригожина, приближенного к...

"Нас никто не слушал. Послушайте сейчас": Путин показал новое ядерное оружие (1251)

Четырнадцатое послание президента Владимира Путина...

ВИДЕО: Путин в послании назвал "тяжелую болезнь" и главную угрозу для России (246)

В ходе оглашения послания Федеральному собранию...

TOP новостей

Virgilijus Noreika Virgilijus Noreika Virgilijus Noreika

Ученики о маэстро В.Норейке: ушла легенда (65)

В субботу скончался Виргилиюс Норейка , один из самых...

Лаос Грузия Непал Иран Камбоджа Тайланд Лаос

Глазами путешественника: самая большая проблема - чересчур серьезные и замкнутые жители Литвы (38)

Вальдемар Кратковски - человек, который хотел стать...

Лариса Рубальская: каждое лето я ездила отдыхать в Игналину (12)

25 марта в 19 часов в Доме Польской Культуры в Вильнюсе...

Ярмарка Казюкаса: сколько стоят рыба, хлеб, цеппелины? (30)

В Вильнюсе в разгаре ярмарка Казюкаса : здесь можно...

В Клайпеде трубы не выдержали морозов: сотни людей остались без воды (16)

Несмотря на то, что мороз в Литве сдает свои позиции,...