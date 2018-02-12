"Только что найден бортовой самописец. Внешне он имеет механические повреждения наружного контура, однако информация может быть сохранной, это установит МАК", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, накануне был найден некий блок системы управления воздушным судном.

Министр транспорта РФ Максим Соколов подтвердил, что на месте крушения был обнаружен параметрический бортовой самописец. "Как доложили мне коллеги из Межгосударственного авиационного комитета, обнаружен один из самописцев, который фиксирует параметрические данные", - сказал министр на заседании правительственной комиссии в понедельник.

Немногим позднее 12 февраля "Интерфакс" сообщил, что спасатели, предположительно, обнаружили второй бортовой самописец. Информацию об этом подтвердили в МЧС. "Обнаружено предполагаемое местоположение двух бортовых самописцев, но эксперты Межгосударственного авиационного комитета пока не дали своего заключения", - подчеркнул начальник Главного управления МЧС по Московской области Сергей Полетыкин в эфире телеканала Россия-24.

Поисковая операция на месте катастрофы продолжается, в ней участвуют около тысячи человек и более 190 единиц техники. Обнаружено место падения самолета, его обломки, фрагменты тел погибших, сообщил начальник главного управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

"В настоящее время обнаружены элементы воздушного судна, место падения судна, а также фрагменты тел погибших", - сказал Полетыкин в понедельник на селекторном совещании, проводимом МЧС России.

На месте крушения уже найдено более 400 фрагментов тел погибших, передает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ. Собеседник агентства рассказал, что уже обследовано 12 га площади.

Для обследования и уточнения границ места разлета обломков самолета применяются девять беспилотных летательных аппаратов. Зона поисковых работ разбита на 29 секторов. По словам первого замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Игоря Кутровского, обломки самолета разлетелись на площадь более 30 га, передает ТАСС.

Работы на месте крушения Ан-148 проводятся во взаимодействии с сотрудниками Следственного комитета, а также Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и не прекращаются ни на минуту.

На месте крушения самолета задействована группировка в количестве 981 человек и 191 единицы техники, из них от МЧС России - 480 человек и 103 единицы техники.

Установлены родственники всех погибших, им оказывают всестороннюю адресную помощь по местам проживания. "Подготовлены гостиницы для родственников в Москве и Орске", - отметил Кутровский. C родственниками погибших работают 29 психологов МЧС, проводятся мероприятия по идентификации тел погибших в Москве и Орске.

Сбор останков погибших будет продолжаться неделю

Сбор останков погибших при крушении для проведения генетической экспертизы будет продолжаться в течение недели, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. "Этот процесс длительный достаточно", - отметила она.

После этого останки погибших транспортируют в Москву. "Под руководством нашего федерального центра будет проводиться опознание, генетическая экспертиза", - рассказала Скворцова. При этом, по ее словам, родственникам погибших не придется приезжать из Орска в Москву для сбора генетического материала - он будет организован на месте и отправлен в лабораторию.

Самолет Ан-148 рейса 6W 703 Москва-Орск разбился днем в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. В результате погиб 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Как сообщалось, рейс по расписанию должен был вылететь из "Домодедово" в 14:00, но разрешение на взлет получил с опозданием на 24 минуты. Во время полета, продлившегося всего несколько минут, экипаж не проявлял никакого беспокойства. Из аудиозаписи переговоров пилота с диспетчерским пунктом ясно, что сообщений о каких-либо проблемах с самолетом не поступало, на ней не слышно никаких криков отчаяния, которые могли бы быть, если бы экипаж внезапно попал в чрезвычайную ситуацию. В какой-то момент самолет просто перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров.

При этом радары зафиксировали некоторую странность в поведении самолета непосредственно перед падением. Набрав высоту примерно в 1800 метров и скорость около 600 км/ч, лайнер неожиданно резко "нырнул" вниз до 1500 метров, затем набрал прежнюю высоту и сразу же рухнул на землю. Последний раз он был виден на экранах диспетчеров в 14:28 на высоте около 900 метров.

Опубликована аудиозапись переговоров авиадиспетчеров

В интернете опубликована запись переговоров авиадиспетчеров, пытавшихся установить связь с пилотами Ан-148. На аудио слышно, как один из диспетчеров пытался связаться с экипажем лайнера, но не получил ответа.

В конце аудиозаписи длительностью около получаса диспетчер оповещает коллег, что не может связаться с Ан-148. "Саратов-703, ответь. Саратов-703, Москва зовет и зовет", - слышно на 30-й минуте записи. В конце ролика с лайнером пытается связаться другой диспетчер: "703, ответьте "Шереметьево"!"

Среди наиболее вероятных причин авиакатастрофы эксперты называют возгорание в двигателе, неисправность датчика скорости, возможное обледенение, а также ошибку в пилотировании.

Версия теракта пока среди основных не фигурирует, хотя и не отбрасывается окончательно. Эксперты-взрывотехники, которые провели экспресс-анализ части обломков воздушного судна, не нашли на них микрочастицы взрывчатого вещества.

В день трагедии уже был обнародован список погибших. Большинство из них - жители Оренбургской области. Также погибли 11 москвичей, четверо саратовцев и, по данным администрации Петербурга, трое петербуржцев. Об этом написал в Twitter пресс-секретарь губернатора Георгия Полтавченко Андрей Кибитов. Ранее сообщалось, что среди погибших были граждане Швейцарии и Азербайджана, отмечает "Дождь".

В связи с авиакрушением отменены развлекательные мероприятия, которые должны были пройти 12 февраля на фестивале "Московская Масленица".