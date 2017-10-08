По данным "ОВД-Инфо", активисты намеревались разместиться на площади, примыкающей к Кремлю, с матрасами и едой. Тех, кого задержали утром, отпустили после профилактической беседы.
Стяжкин пишет, что дневные задержания, когда на площадь стал подтягиваться народ, проходили жестко: "Одну девушку тащили за волосы. Фотографа специально кинули на землю, потом подняли и утащили в автозак".
На площадь согнали дополнительные силы полиции, указывает он.
Накануне сторонники Навального провели акции по всей стране, требуя освобождения своего арестованного лидера и организации демократических выборов президента. В Москве акция прошла без противодействия полиции, но в ряде других городов активно задерживали организаторов и участников. По подсчетам "ОВД-Инфо", в автозаках оказались около 300 человек. Больше всего задержанных - в Петербурге, Ярославле, Екатеринбурге и Самаре.
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