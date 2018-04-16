Во время акции участники кидали в здание ФСБ бумажные самолетики.

По данным "ОВД инфо", полицейские задержали трех человек: мужчину, имя которого пока неизвестно, Дмитрия Энтео и бывшую участницу Pussy Riot Марию Алехину.

20 марта Верховный суд отклонил иск мессенджера об отмене приказа ФСБ, определяющего порядок передачи ключей шифрования. Уже через несколько часов Роскомнадзор направил в адрес Telegram уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации. При этом в ведомстве сослались на вступившее в силу ранее решение мирового суда, который оштрафовал Telegram за отказ передавать ФСБ ключи шифрования.

В пресс-службе ведомства тогда уточнили, что по истечении 15 дней Роскомнадзор направит исковое заявление в суд с требованием об ограничении доступа к интернет-ресурсам Telegram на территории РФ. В тот же день Павел Дуров отказался выполнять требование Роскомнадзора и пообещал, что Telegram продолжит стоять на страже свободы и конфиденциальности.

2 апреля Telegram уведомил Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей. Как говорилось в опубликованном документе, администратор сервиса в существующей архитектуре "ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых с его помощью электронных сообщений". В связи с этим сервис не может исполнить требование о передаче ключей шифрования.