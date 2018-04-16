Во время акции участники кидали в здание ФСБ бумажные самолетики.
По данным "ОВД инфо", полицейские задержали трех человек: мужчину, имя которого пока неизвестно, Дмитрия Энтео и бывшую участницу Pussy Riot Марию Алехину.
20 марта Верховный суд отклонил иск мессенджера об отмене приказа ФСБ, определяющего порядок передачи ключей шифрования. Уже через несколько часов Роскомнадзор направил в адрес Telegram уведомление о необходимости исполнения обязанностей организатора распространения информации. При этом в ведомстве сослались на вступившее в силу ранее решение мирового суда, который оштрафовал Telegram за отказ передавать ФСБ ключи шифрования.
В пресс-службе ведомства тогда уточнили, что по истечении 15 дней Роскомнадзор направит исковое заявление в суд с требованием об ограничении доступа к интернет-ресурсам Telegram на территории РФ. В тот же день Павел Дуров отказался выполнять требование Роскомнадзора и пообещал, что Telegram продолжит стоять на страже свободы и конфиденциальности.
2 апреля Telegram уведомил Роскомнадзор о невыполнимости требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений пользователей. Как говорилось в опубликованном документе, администратор сервиса в существующей архитектуре "ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых с его помощью электронных сообщений". В связи с этим сервис не может исполнить требование о передаче ключей шифрования.
Бюст Ельцина откроют на "Аллее правителей" в центре Москвы (5)
Бюст первого президента России Бориса Ельцина пополнит...
На Лубянке задержали активистов, выступавших против блокировки Telegram (4)
В Москве у здания ФСБ на Лубянской площади задержали...
Лавров: отношения с Западом хуже, чем во времена холодной войны (25)
Россия не манипулировала доказательствами на месте...
Российские СМИ: Запад выдвинул новый ультиматум Москве (31)
В обзоре российских газет: Россию ждет новая волна...
В Екатеринбурге умер журналист, написавший о ЧВК Вагнера (46)
В Екатеринбурге скончался журналист Максим Бородин,...
TOP новостей
Министр финансов Литвы: доходы жителей будут расти (42)
Правительство Литвы вносит новые налоговые...
Налоговая реформа: будет и кнут, и пряник (20)
После снижения налогов для работников многие будут...
Правительство обещает решать серьезные проблемы в сфере здравоохранения (17)
Очереди к семейным врачам должны уменьшится в два раза,...
Экономист о налоговой реформе: понравится не всем, но оценка должна быть положительной (15)
Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал,...
Туберкулез в Литве: результаты лечения – худшие в Европе (23)
Результаты лечения устойчивого к лекарственному...