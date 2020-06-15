Вначале сообщалось, что стрельбу по сотрудникам ГИБДД открыл таксист. Позже выяснилось, что стрелял не водитель остановленного для проверки такси, а случайный прохожий, который, как рассказал водитель, подошел к машине ДПС, сообщил телеграм-канала Baza.

Мужчина, открывший стрельбу по полицейским в Москве, был ранен ответным огнем сотрудников ГИБДД и задержан. Вскоре поступили сообщения, что он скончался в больнице. По словам источника агентства "Интерфакс", у стрелка были пулевые ранения в живот, он умер от потери крови, не приходя в сознание.

Однако представитель столичного главка СК России Юлия Иванова опровергла эту информацию, заявив, что "он жив и находится в больнице".

Стрелком оказался уроженец Ингушетии Ратмир Галаев, 1995 года рождения. Сообщается, что он находился под действием наркотиков. Стрельбу мужчина вел из переделанного под боевое оружие газового пистолета марки МР-79-9Т.

Стрелявший в сотрудников ГИБДД уроженец Ингушетии не состоял на учете органов внутренних дел. "Причины его неадекватного поступка предстоит еще выяснить. Но, насколько мне известно, Галаев не находился в розыске, не был в списках приверженцев радикальных взглядов, пособников участников незаконных вооруженных формирований, осуществляющих террористическую деятельность", - сказал источник "Интерфакса".

Он также отметил, что не располагает данными о том, что стрелок является сыном высокопоставленного полицейского. Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Ингушетии вызвали на допрос отца стрелка, он находится в отделе полиции.

Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников полиции. Нападавшего Галаева также проверят по базам данных МВД и ФСБ на причастность к террористическим организациям и к другим особо тяжким преступлениям, в том числе убийству главы ингушского центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева.

На место происшествия выехал глава ГСУ Следственного комитета по Москве Андрей Стрижов, а также криминалисты и следователи.

"Перекрыт съезд с Ленинского проспекта на проспект Вернадского. Движение на участке плотное, лучше объезжать по ул. 26-ти Бакинских Комиссаров", - говорится в сообщении Центра организации дорожного движения.