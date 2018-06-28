Адвокат историка подтвердил Русской службе Би-би-си, что в отношении Юрия Дмитриева возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка. "Будут дожимать", - коротко прокомментировал он решение следственных органов.
Сам он в настоящее время едет в аэропорт, чтобы принять участие в судебном заседании по избранию Дмитриеву меры пресечения.
О задержании Дмитриева стало известно в среду вечером, но о причинах задержания тогда не сообщалось.
Две недели назад Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор по первому делу Дмитриева, согласно которому историк был признан невиновным в совершении развратных действий в отношении своей приемной дочери и изготовлении детской порнографии.
Дело было направлено на новое рассмотрение.
Дело Дмитриева
Историк был арестован в декабре 2016 года. По версии следствия, 62-летний Дмитриев, возглавляющий отделение правозащитного общества "Мемориал" в Карелии, с 2008-го по 2015 год неоднократно фотографировал обнаженной свою малолетнюю приемную дочь.
Историк свою вину не признает. Он объяснял, что фотоальбом был нужен для мониторинга физического состояния ребенка.
Его обвиняли по нескольким статьям: развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста; использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов; незаконный оборот оружия и его основных частей.
В апреле 2018 года суд первой инстанции оправдал Дмитриева по первым двум статьям и признал его виновным в незаконном хранении оружия.
Тогда экспертиза не нашла порнографии в снимках приемной дочери Дмитриева.
Приговор не устроил ни обвинение, ни защиту Дмитриева. В итоге 15 июня Верховный суд отменил его, а для историка избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. Его будут снова судить по этому делу.
Дмитриев с 1990-х годов занимается исследованиями репрессий в Карелии, в том числе поисками мест расстрелов и захоронений. Самая крупная находка Дмитриева - Сандармох, урочище, где были расстреляны 9 тысяч заключенных.
Дело Дмитриева вызвало большой резонанс, в поддержку ученого и правозащитника выступили многие артисты, писатели и музыканты, в том числе Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Дмитрий Быков, Людмила Улицкая, Андрей Звягинцев и многие другие.
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