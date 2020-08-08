На российско-белорусской границе задержан исполнительный директор общественной организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров, сообщается в Twitter организации. Вместе с ним задержаны члены петербургского отделения "Открытой России" Даниил Потапов и Александр Федосеев.

По словам председателя организации Анастасии Бураковой, на которые ссылается "МБХ медиа", активисты ехали в Беларусь для наблюдения за президентскими выборами 9 августа. Их без предоставления объяснений сняли с рейсового автобуса и задержали российские пограничники около 7 утра в Себежском районе Псковской области.

На двух активистов составляют административные протоколы

Федосеев и Потапов находятся на пограничном пункте в Себеже, "на них составляют некий административный материал" и обещают затем доставить в Псков, указывается в Twitter организации. Андрея Пивоварова в Себеже нет, сообщили адвокату "Открытой России" в погранслужбе.

В начале июля в разных городах РФ прошли обыски у сотрудников "Открытой России", основанной бывшим олигархом Михаилом Ходорковским.

В Москве пришли с обыском к муниципальному депутату Юлии Галяминой, к шеф-редактору "МБХ-Медиа" Сергею Простакову и к координаторам "Открытой России" Татьяне Усмановой и Ольге Горелик. Андрей Пивоваров и координатор движения Мария Кузнецова были задержаны неизвестными люди в штатском.