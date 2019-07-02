14 моряков-подводников погибли на глубоководном научно-исследовательском аппарате ВМФ России, сообщили в российском министерстве обороны.
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"Первого июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар", - цитирует агентство РИА Новости сообщение министерства.

В ведомстве отметили, что пожар был ликвидирован благодаря самоотверженным действиям команды. Однако 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения. Расследование контролирует главнокомандующий ВМФ.

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Россия

На глубоководном аппарате ВМФ России погибли 14 моряков-подводников

14 моряков-подводников погибли на глубоководном...

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