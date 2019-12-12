Единственный в России авианесущий крейсер - "Адмирал Кузнецов" загорелся во время ремонтных работ в четверг, 12 декабря, в доке в Мурманске. По сообщениям российских СМИ, пострадали три человека.
"По предварительной информации, пожар происходит в первом энергоотсеке, с верхней палубы идет густой черный дым. Пострадавших трое. Всем им оказывается медицинская помощь", - сказал в интервью ТАСС информированный источник. Площадь горения составляет около 120 квадратных метров. Пожар тушат силами флота при помощи пенной атаки. Сообщается о возгорании дизельного топлива.
В экстренных службах уточнили, что тушение огня ведется по второму, повышенному, номеру сложности. Причины возникновения возгорания устанавливаются. Оно могло возникнуть из-за нарушений правил безопасности при проведении ремонтных работ.
9 декабря глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что работы на авианосце "Адмирал Кузнецов" идут по графику, однако дефектация корабля показала необходимость дополнительных ремонтных работ. По его словам, корабль планируется сдать в 2022 году, как и предусмотрено контрактом.
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