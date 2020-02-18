На Diamond Princess заразился коронавирусом второй россиянин

Мужчина сейчас лежит в специализированном медучреждении префектуры Аити, рассказали дипломат. Болезнь у него проходит без симптомов, он себя нормально чувствует.

Его жену с учетом высокого риска инфицирования доставили в одну из больниц префектуры Канагава.

Diamond Princess 20 января вышел из порта Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава. Судно должно было вернуться обратно 4 февраля. Однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Йокогамы для проверки всех пассажиров, и по требованию Минздрава Японии лайнер закрыли на карантин, пассажиры вынуждены большую часть времени проводить в каютах.

Во вторник японский Минздрав объявил, что заражение новым коронавирусом было обнаружено еще у 88 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту японского города Иокогама. Таким образом, общее число зараженных коронавирусом на Diamond Princess достигло 542 человек. На данный момент гражданство новых инфицированных не уточняется.

Власти ряда стран 17 февраля решили эвакуировать своих сограждан с Diamond Princess централизованно. Сообщалось, что на лайнере было 24 россиянина. Их вывозить централизованно не будут.

Однако, возможно, россияне начнут сходить с карантинного судна Diamond Princess в Японии уже в среду. 19 февраля заканчивается срок карантина, введенного на круизном лайнере две недели назад из-за распространения коронавируса, рассказали РИА "Новости" в посольстве РФ в Токио.

"Российские граждане начнут сходить с судна уже завтра, часть из них, возможно, успеет в тот же день вылететь на родину", - отметили в посольстве. Ожидается, что к 21 февраля пассажиры Diamond Princess сойдут на берег.

"В настоящее время согласовывается порядок того, как россияне будут покидать лайнер после окончания карантина в ближайшие дни. Совместно с японскими властями ведем проработку вопросов, касающихся отъезда наших соотечественников на родину", - говорится в сообщении посольства, размещенном в Facebook.

При этом россияне не хотят оказаться на карантине в России и категорически требуют от посольства не сообщать о своем передвижении.