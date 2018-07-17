На "Царских днях" в Екатеринбурге крестным ходом прошли более 100 тысяч человек

По данным организаторов, в мероприятии в ночь на вторник, 17 июля, участвовали около 100 тысяч человек. Екатеринбургская телекомпания "Четвертый канал" сообщила о 120 тысячах участников из разных городов и стран.

И Патриарх там был! Более 120 тысяч человек приняли участие в ночном Крестном ходе. Верующие стартовали в 2:30 от Храма-на-Крови. На шествие приехали верующие из разных городов и стран: Харькова, Нижнего Новгорода,... https://t.co/Gq484LutD2— Channel4 (@EKB4TV) July 17, 2018

Колонну возглавил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На протяжении всего пути участников сопровождали группы помощи. Верующих, которые не могли пройти пешком весь маршрут, забирали автобусы. Шествие продолжалось около 5,5 часа.

Накануне Следственный комитет России (СКР) сообщил о результатах повторной молекулярно-генетической экспертизы останков, обнаруженных в 1991 году под Свердловском. Согласно выводам ученых, останки действительно принадлежат Николаю II и его семье, сообщило ведомство. Семья последнего российского императора была расстреляна в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге.

Ежегодный фестиваль православной культуры "Царские дни" проходит в Екатеринбурге и Свердловской области с 13 по 21 июля. В его рамках проводятся богослужения, крестные ходы, выставки, концерты и прочие мероприятия.