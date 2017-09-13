На аллее 22 сентября установят бюсты Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.
«Задача этой аллеи — нести образовательную функцию. Здесь можно проводить открытые уроки. Школьники, кадетские классы будут приходить сюда и узнавать о какой-то личности что-то новое», — рассказал научный директор РВИО Михаил Мягков.
Он добавил, что установка бюстов может вызвать неоднозначную реакцию в обществе, подчеркнув, что они ставятся «не в угоду какой-то политической конъюнктуре, а чтобы напоминать, что у нас была такая история».
В конце июля на «Аллее правителей» появился памятник Ивану Грозному. Он должен был стоять в городе Александров Владимирской области, но в конце апреля его оттуда демонтировали.
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