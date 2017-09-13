Бюсты российских государственных руководителей в XX веке установят на «Аллее правителей» Российского военно-исторического общества (РВИО) в МОскве. Об этом сообщил исполнительный директор общества Владислав Кононов.
V. Lenino ir J. Stalino garbintoja Rusijoje
© AP / Scanpix

На аллее 22 сентября установят бюсты Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева и Бориса Ельцина.

«Задача этой аллеи — нести образовательную функцию. Здесь можно проводить открытые уроки. Школьники, кадетские классы будут приходить сюда и узнавать о какой-то личности что-то новое», — рассказал научный директор РВИО Михаил Мягков.

Он добавил, что установка бюстов может вызвать неоднозначную реакцию в обществе, подчеркнув, что они ставятся «не в угоду какой-то политической конъюнктуре, а чтобы напоминать, что у нас была такая история».

В конце июля на «Аллее правителей» появился памятник Ивану Грозному. Он должен был стоять в городе Александров Владимирской области, но в конце апреля его оттуда демонтировали.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Россия

"Тверского стрелка" приговорили к пожизненному за убийство 9 человек (1)

Тверской областной суд приговорил жителя Москвы Сергея...

На "Аллее правителей" в Москве установят бюсты Ленина и Сталина (2)

Бюсты российских государственных руководителей в XX...

Крестный ход в Петербурге: 100 000 участников и "Матильда - пощечина русскому народу" (14)

12 сентября на Невском проспекте в Санкт-Петербурге...

У здания Госдумы задержали оппозиционера Сергея Удальцова (1)

В Москве у здания Госдумы задержали оппозиционера...

В городах России продолжилась волна эвакуации (2)

В России продолжилась волна эвакуации школ,...

TOP новостей

На маленькие пенсии жалуются не все: 240 евро предостаточно (71)

Правительство Литвы с октября обещает немного...

Бизнес супруги депутата спровоцировал его визит (1)

Либерал Йонас Варкалис – не самый яркий политик...

Из-за молний следовавший в Вильнюс самолет приземлился в Минске

Самолет украинской авиакомпании Ukraine International Airlines,...

Пришел, увидел, ушел: Валатка покидает агентство новостей ELTA

В среду известный журналист и обозреватель Римвидас...

Как Эстония опять впереди: курить нельзя, голосовать с 16 лет - можно

15 октября в Эстонии стартует уникальный для стран...