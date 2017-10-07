На акциях в защиту политика Алексея Навального задержали более 80 человек, активнее всего полиция действовала в Екатеринбурге, где задержали 24 человека. Об этом в эфире "Дождя" заявил мэр города Евгений Ройзман. Znak.com указывает, что Екатеринбург стал единственным городом, в котором мэр вышел к протестующим и поговорил с ними. Ройзман симпатизирует Навальному, а во время его приезда в город накормил политика блинами.
© AP / Scanpix

По расчетам "ОВД-Инфо", по всей России на акциях в защиту оппозиционера задержано более 80 человек. Задержания прошли в 21 городе страны. При этом основная акция - в Петербурге - еще не началась. Она запланирована на 18:00.

В Москве демонстрация на Пушкинской площади переросла в шествие по Тверской в сторону Кремля. В столице тоже не обошлось без задержаний, но они единичные. По уверениям главка МВД, на Пушкинскую и Тверскую вышли около 700 человек. Участники и наблюдатели говорят, что собралось несколько тысяч.

В большинстве городов акции сторонников Навального прошли без инцидентов, однако в некоторых городах они обернулись задержаниями активистов и организаторов. Активнее всего полиция работала в Самаре, Туле и Ижевске.

Среди задержанных в Екатеринбурге - координатор штаба Навального Виктор Бармин. Его забрали в автозак после того, как он отказался покинуть площадь по требованию полицейских, передает Znak.com. Позднее Бармин сообщил "Интерфаксу", что вместе с ним задержали более 30 человек.

Ройзман назвал действия полиции "полностью избыточными". Он указал, что на акцию пришли люди, которые "не имеют отношения к Навальному". Митинг в Екатеринбурге стал одним из самых многочисленных среди всех акций 7 октября.

После окончания митинга в Екатеринбурге собравшиеся двинулись с площади по направлению к отделу полиции, куда забирали участников акции.

В Санкт-Петербурге власти города отказались согласовывать митинг на Марсовом поле и не предоставили другой площадки. Навальный заявил, что так делать нельзя, и продолжает звать своих сторонников приходить вечером на Марсово поле. В Москве акцию на Тверской тоже не согласовали. На Пушкинскую площадь пришли более тысячи человек, которые затем отправились гулять по Тверской.

Сам Навальный и глава его федерального штаба Леонид Волков в настоящее время находятся под административным арестом за призывы к несанкционированному митингу.

NEWSru.com
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