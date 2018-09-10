"Такие страсти кипят"

В России прошли первые выборы после решения властей о повышении пенсионного возраста. Выборы губернаторов состоялись в 22 регионах. Впервые после возвращения прямых губернаторских выборов сразу в четырех регионах - в Хакасии, Приморском и Хабаровском краях, а также во Владимирской области - кандидаты от правящей партии "Единая Россия", по предварительным данным подсчета голосов, могут не победить в первом туре.

"И на муниципальном уровне, и на других такие страсти кипят! Кое-где ноздря в ноздрю идут кандидаты, а кое-где, скорее всего, и второй тур может быть", - прокомментировала прошедшие выборы председатель ЦИК Элла Памфилова.

Неудачно "Единая Россия" выступила на выборах в заксобрания Забайкальского края (набрала всего 28,13% после обработки 90% протоколов), Иркутской области (27,3% после обработки 90% протоколов, у КПРФ - 34,08%), Ульяновской области (29.18% после обработки 44% протоколов, у КПРФ - 40%), в Верховный совет Хакасии (25,95% после обработки 70% протоколов, у КПРФ - 31%).

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Такого массового поражения губернаторов, назначенных Путиным, и проигрыша "Единой России" не было уже несколько лет. За последние шесть лет (с момента возвращения губернаторских выборов в 2012 году) единственным кандидатом - не ставленником Кремля, которому удалось выиграть губернаторские выборы, был коммунист Сергей Левченко, ставший губернатором Иркутской области.

Эксперты неоднократно отмечали, что выборы проходят в условиях низкой конкуренции и с традиционным использованием административного ресурса. Однако объявление правительством планов повысить возраст выхода на пенсию одновременно обрушило рейтинги Путина, Медведева, "Единой России" и доверия к власти вообще. Негативный эффект от пенсионной реформы - минус 20% на выборах, оценивает координатор по работе с экспертным сообществом "Единой России" политтехнолог Константин Костин.

Но даже это не стало единственной причиной возможного поражения ставленников Путина на выборах.

Кампания на тормозах

Второй тур на выборах губернатора должен состояться в Хабаровском крае. Бывший губернатором с 2009 года 64-летний единоросс Вячеслав Шпорт уступил две десятые доли процента депутату Госдумы от ЛДПР, первому заместителю председателя комитета по охране здоровья 48-летнему Сергею Фургалу. После обработки 100% бюллетеней Шпорт набрал 35,62%, Фургал - 35,81%.

На выборах 2013 года Шпорт победил, набрав 64%. Фургал тоже участвовал в тех выборах, тогда он получил 19% голосов и занял второе место.

В 2016 году на выборах Госдумы "Единая Россия" не выдвинула своего кандидата в одномандатном округе, где выдвигался Фургал, сославшись на то, что якобы не нашлось достойного кандидата. Однако СМИ писали, что "Единая Россия" договорилась с ЛДПР и намеренно не выдвинула своего кандидата, уступив выборы Фургалу.

На прошедших выборах Фургал стал одним из всего трех депутатов Госдумы, которые баллотировались в губернаторы.

По данным опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), проведенного за неделю до выборов (30 августа - 2 сентября), рейтинг Шпорта колебался в районе 38%-39%, а его ближайшего конкурента Фургала - 15%-17%. Об этом Би-би-си рассказал аналитик ФОМ Григорий Кертман."Шпорт популярный, просто не озаботился проведением предвыборной кампании, его рейтинг не менялся на протяжении всего лета", - сказал Кертман.

Близкий к Кремлю политолог Глеб Кузнецов сравнил успех Фургала с популистской волной, "которая сейчас завоевывает многие страны Запада", а Шпорта назвал очень эффективным губернатором.

Собеседник Би-би-си, близкий к администрации и знакомый с ведением региональных кампаний на этих выборах, но не уполномоченный общаться с прессой, говорит, что команда Шпорта по сути не вела предвыборную кампанию, спустила все на тормозах и спохватилась в последний момент.

"Шпорт с Фургалом не договаривался и получил его в соперники. Они (команда Шпорта) думали, что и так все будет хорошо. В прошлый раз он им проблемы не составил - на прошлых выборах Фургал вел себя пассивно. Он (Фургал) не рвется в губернаторы, его вынесла вверх волна народного недовольства, не купированная политическим менеджментом региона", - говорит собеседник Би-би-си.

Собеседник Би-би-си в руководстве "Единой России", не уполномоченный официально комментировать выборы руководителей регионов, полагает, что вероятность поражения Шпорта во втором туре высока.

Ставленник Шойгу

Вероятен второй тур и в республике Хакасия: после обработки половины протоколов на выборах главы республики кандидат от КПРФ Валентин Коновалов лидирует с 44,24%, у действующего главы региона Виктора Зимина 35,84%.

В Хакасии социологи накануне выборов также фиксировали "пороговую ситуацию" с возможностью второго тура, говорит Кертман. Там против действующего главы республики Виктора Зимина шел депутат горсовета Абакана от КПРФ Валентин Коновалов. По словам Кертмана, опросы ФОМ свидетельствовали, что почти половина опрошенных жителей (47%) перед выборами затруднились с ответом, за кого они собираются голосовать. За Зимина были готовы проголосовать 20%, за Коновалова - 15%.

56-летний Зимин возглавляет республику с 2009 года. Его конкуренту, коммунисту Коновалову 30 лет, он первый секретарь комитета Хакасского регионального отделения КПРФ. Он юрист по образованию, в компартию вступил в 20 лет.

Еще в апреле РБК со ссылкой на источники писал, что во внутриполитическом блоке администрации президента обсуждался уход Зимина со своего поста.

Главной проблемой называлась низкая поддержка главы республики среди населения. Другой причиной издание называло коррупционный скандал с главой администрации правительства Хакасии Владимиром Бызовым. В феврале 2018 года Бызов был осужден за взяточничество в сфере закупок медицинского оборудования и лекарств и приговорен к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 18,7 млн руб.

Однако Зимин так и не был отправлен в отставку. РБК называл его ставленником министра обороны Сергея Шойгу, который и рекомендовал Зимина на должность главы республики. Шойгу вместе с Путиным несколько раз ездил на отдых в Хакасию, их там сопровождал Зимин. 20 августа Путин встретился с Зиминым и таким образом поддержал его перед выборами, как он часто делает и с другими кандидатами в губернаторы.

Итоги выборов в Хакасии - это результат скверного внутриполитического менеджмента и крайней непопулярности действующего главы республики, говорит собеседник Би-би-си, близкий к администрации президента и знакомый с ведением региональных кампаний на этих выборах. "Зимин никогда не хватал звезд с неба, а в последнее время совсем - слишком много коррупционных скандалов, нет достижений и просто люди от него устали", - полагает собеседник.

Опасный коммунист

В Приморском крае кандидат от власти, врио губернатора Андрей Тарасенко после подсчета 97% протоколов набрал 46,76%, на втором месте - кандидат от КПРФ Андрей Ищенко с 24,67%.

55-летний Андрей Тарасенко был назначен врио губернатора Приморского края в октябре 2017 года. До этого он работал генеральным директором ФГУП "Росморпорт". После его назначения "Коммерсант" сообщал, что Тарасенко стал консенсусной фигурой для полпреда Юрия Трутнева и первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, они оба его хорошо знают.

Бывший военный, Тарасенко работал в Счетной палате, "Россельхозбанке", "Росатоме". Он имеет степень доктора психологических наук. В 2009 году он защитил диссертацию по теме "Социально-психологические закономерности и механизмы оптимальной деятельности военного руководителя" в Российском государственном социальном университете. Как говорится на сайте сообщества "Диссернет", большая часть его работы предположительно была заимствована из диссертации Леонида Лаптева, который был научным консультантом Тарасенко по диссертации.

Предвыборный штаб Тарасенко возглавлял бывший министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков. Экс-глава МЧС вошел в список кандидатов в члены Совета Федерации от Приморья, который предоставил в избирком Тарасенко.

Во второй тур его вывел 37-летний коммунист, депутат заксобрания Приморского края Андрей Ищенко. Он выходец из бизнеса - в 2014 году возглавлял строительную компанию "Аврора-строй".

Собеседник Би-би-си, близкий к администрации президента и знакомый с ведением региональных кампаний на этих выборах, говорит, что ситуация у Тарасенко похожа на положение губернатора Хабаровского края Шпорта. "Его предупреждали, что коммунист Ищенко - фигура опасная. Но вопрос не решили, внутриполитический менеджмент в регионе неэффективен", - объясняет собеседник.

Тарасенко провел крайне неудачную и неубедительную избирательную кампанию, считает политолог Константин Калачев. "Многие его высказывания и действия вызывали критику. Проблема была с имиджем и позиционированием", - сказал он.

Ничего не помогло

Еще один регион, где в первом туре кандидат от власти выиграть не смог, - Владимирская область. Там руководящая регионом с 2013 года Светлана Орлова набирает только 37,6% голосов после обработки 40% протоколов. На втором месте - представитель ЛДПР Владимир Сипягин с 31%, депутат заксобрания Владимирской области.

Второй тур во Владимирской области политологи, близкие к Кремлю ожидали, хотя самого сильного конкурента Орловой - публициста Максима Шевченко до выборов не допустили. Эксперты прокремлевского Фонда развития гражданского общества в конце августа отмечали, что положение Орловой "самое некомфортное". Во многом именно из-за публичной критики не зарегистрированного на губернаторские выборы Шевченко - на выборах в заскобрание, которые также прошли 9 сентября, он возглавил список КПРФ. Также Орлова прежде публично жаловалась на враждебное отношение к себе со стороны областных силовиков после ареста своего заместителя Елены Мазанько, отмечали в ФоРГО.

Фонд "Петербургская политика" в своем августовском докладе отнес Владимирскую область к группе регионов с низкой социальной устойчивостью. Эксперты также отметили, что в отсутствии ротации в регионе, нет и возможности использовать "эффект снижения усталости от власти".

Со ссылкой на аналитика Фонда "Общественное мнение" Григория Кертмана, "Коммерсант" писал, что за Орлову готовы проголосовать только 27% избирателей, при этом 41% затруднились с ответом. Социолог не исключал "протестного голосования".

"Протестные настроения оказались сильнее, чем предполагалось", - резюмировал итоги политтехнолог Аббас Галлямов.

"С Орловой все гораздо понятнее - у нее все предыдущие пять лет была война со старыми элитами, обладающими серьезным медийным ресурсом, и они основательно поднакачали ей антирейтинг", - сказал он. Ее шансы на победу во втором туре политтехнолог оценил в 50 на 50. Говоря о том, сыграла ли против Орловой пенсионная реформа, Галлямов отметил, что сработали обе группы факторов - и федеральный, и региональный, плюс запрос на обновление.

До избрания губернатором Владимирской области в сентябре 2013 года Орлова работала зампредом Совета Федерации, входила в состав сенатского комитета по бюджету. Политическую карьеру она начала еще во времена СССР: с конца 1970-х работала в органах КПСС. В 1995 году стала депутатом Госдумы от объединения "Женщины России".

"Накал политической борьбы"

Единороссы вечером демонстрировали сдержанный оптимизм. Когда в Москве закрылись избирательные участки, в штаб-квартиру "Единой России" приехал глава партии Дмитрий Медведев, мэр Сергей Собянин и глава высшего совета партии Борис Грызлов.

Медведев был в приподнятом настроении и подшучивал над руководителями регионов, с которыми поочередно выходил на связь по видеосвязи.

"Избирательная кампания проходила в сложных условиях. Потому что в обществе идет большая дискуссия, обсуждается ряд изменений, в том числе в пенсионной сфере. Это повышало накал политической борьбы и избирательной кампании. Но результат для партии достойный", - уверенно сказал Медведев.

Закончив вступительную речь, Медведев передал слово мэру Москвы Сергею Собянину, набравшему, по предварительным данным, около 70% голосов. А затем вывел в эфир губернатора Подмосковья Андрея Воробьева: результат подмосковного главы был несколько ниже - чуть более 61%.

- У нас подключена Московская область. Андрей Юрьевич, как настроение?

- Мы побеждаем, но это была нелегкая прогулка. За Сергея Семеновича рады, как всегда! - отреагировал губернатор Подмосковья.

- А он рад за вас, - парировал Медведев.

Шутка премьера вызвала у собравшихся энергичных смех.

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова веселилась и говорила, что настроение у нее хорошее. В области нашли одно нарушение на голосовании, но быстро устранили, докладывала она. Медведев, изучивший данные экзитполов, поздравил Орлову с вероятной победой. Спустя всего два часа стало ясно, что и ее, возможно, ждет второй тур.

Несмотря на четыре возможных вторых тура, несмотря на падение результатов "Единой России" в заксобраниях, единороссы до последнего делали вид, что все так и должно быть. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак объяснял, что никогда ни одна правящая партия не получала большинства при принятии непопулярных решений - а пенсионная реформа, по его словам, именно таковой и является.

"Поэтому, естественно, мы выборы признаем успешными", - резюмировал он.